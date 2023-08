Inhaltsverzeichnis GitOps-Tools im detaillierten Vergleich: Argo CD und Flux Eine breite Palette an Installationswerkzeugen Die Umgebung mit ihren Quellen in den Repositorys verbinden Ressourcenbedarf Das richtige Werkzeug zum Configuration Management Das Ökosystem Mandantentrennung Hochverfügbarkeit, Lastverteilung und horizontale Skalierung Fazit Artikel in iX 9/2023 lesen

GitOps automatisiert das Konfigurationsmanagement dergestalt, dass sich die Systeme die – von Administratoren geprüften und freigegebenen – Änderungen selbst aus einer Versionsverwaltung holen. Dafür haben sich die beiden Werkzeuge Argo CD und Flux etabliert. Beide beherrschen den grundlegenden GitOps-Prozess mit Bravour und haben darüber hinaus eine schwer überblickbare Zahl von Funktionen, die sich nur in Nuancen unterscheiden.

Wer die Automatisierung mit GitOps vorantreiben will, muss sich früh für eines von beiden entscheiden. Dazu ist es unabdingbar, die eigenen Anforderungen zu kennen, am besten in priorisierter Form. Wie sich die Werkzeuge dort hineinfügen, erörtern wir Schritt für Schritt.

Johannes Schnatterer Johannes Schnatterer macht bei Cloudogu Dev, Ops, Trainings und Consulting. Seine aktuellen Schwerpunkte sind Cloud, Container, Contiuous Delivery und GitOps.