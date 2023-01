In seinem Vortrag auf der Onlinekonferenz Mastering GitOps 2022 geht Johannes Schnatterer der Frage nach, für welche Anwendungsfälle sich GitOps eignet und wie Nutzerinnen und Nutzer davon profitieren. Dazu erklärt er zunächst, was sich hinter dem Begriff GitOps verbirgt und wie sich mit dieser Herangehensweise Softwareanwendungen und IT-Infrastruktur automatisiert und sicher managen lassen. Im Unterschied zum klassischen Continuous Delivery (CD) steht bei GitOps ein Git-Repository im Zentrum, das als "Single Source of Truth" deklarativ und übersichtlich steuert, wie Anwendungen – und auch Infrastruktur – deployt und überwacht werden. GitOps-Agenten gleichen kontinuierlich den Ist- mit dem Zielzustand ab.

Anhand des Anwendungsfalls "Deployment von Anwendungen" legt Schnatterer im Detail dar, wie sich GitOps vom CD-Ansatz absetzt. Er stellt die wichtigsten Tools und deren Einsatzgebiete vor, sodass sich Entwicklerinnen und Entwickler ein Bild davon machen können, in welchen Anwendungsszenarien sich GitOps eignet und seine Vorteile ausspielen kann. Aber auch die Herausforderungen bei der Umsetzung des GitOps-Paradigmas verschweigt Schnatterer nicht.

Johannes Schnatterer: GitOps – ist das was für mich?

Johannes Schnatterer

war bereits jahrelang in der Softwareentwicklung tätig, bevor sein Fokus mit dem Aufkommen der Containertechnologie in Richtung Infra-Themen zu wandern begann. Als Technical Lead der Infra- und Consulting Teams bei Cloudogu entwickelt und betreibt er eine Internal Developer Platform auf Basis von Kubernetes und GitOps und gibt dabei Gelerntes als Consultant, Trainer und Autor weiter.

(map)