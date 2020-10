Inhaltsverzeichnis Grafikkarten-Geschichte: Von der Frühphase bis zur modernen GPU Röhrenflimmern Der Voodoo-King Die erste GPU ATIs Überraschungshit PCI Express und SLI Artikel in c't 27/2020 lesen

Lange wurden Grafikkarten im PC belächelt, diente der PC doch vorwiegend als Arbeitsgerät und der Monitor zeigte hauptsächlich ASCII-Zeichen in festgelegten 25 Zeilen und 80 Spalten an. Doch mit dem Einzug grafischer Bedienoberflächen und optisch immer aufwendigeren Spielen gewann auch die Grafikkarte an Bedeutung.

In der Anfangsphase des PC stellte IBM selbst noch 8-bittige Grafikkarten für den ISA-Steckplatz her. Die arbeiteten meist im "Monochrome Display Adapter"-Standard (MDA), einem reinen Textmodus mit 80 Spalten und 25 Zeilen – jedem Zeichen waren fest 9 × 14 Pixel zugeteilt, die Gesamtauflösung lag bei 720 × 350 Bildpunkten. Die Bildpixel ließen sich darin noch nicht einzeln ansteuern. Das ging nur mit einer optionalen Grafikkarte, dem Color Graphics Adapter (CGA), nach dem auch der gleichnamige Standard benannt wurde. Mit dieser Karte gab es dann die Auswahl von 16 Farben mit 160 × 100 Pixeln oder 320 × 240 Pixeln mit ganzen vier Farben.

Zulieferer wie Hercules boten allerdings schon ein Jahr nach Einführung des IBM-PCs Steckkarten an, die beide Modi kombinierten.