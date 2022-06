Inhaltsverzeichnis Green IT: Dimensionen der Nachhaltigkeit erklärt Komplexität und Wechselwirkungen Unterschiedliche Dimensionen der Nachhaltigkeit Innovation oder Fortschritt Artikel in iX 13/2022 lesen

Dass sich die Informations- und Kommunikationstechnik zum digitalen Nervensystem der Gesellschaft entwickelt hat, verleiht ihr das Potenzial, sie auch sicherer, nachhaltiger und resilienter zu machen. Allein die Covid-Pandemie hätte vor zwanzig Jahren mit Sicherheit wesentlich mehr wirtschaftliche und gesellschaftliche Verwerfungen verursacht. Auch das stetige Wachstum von Städten und die damit verbundene dichtere und gleichzeitig ökologischere Lebensweise, moderne Produktionsmethoden und Umweltinformationssysteme wären ohne moderne IT nicht denkbar.

Zugleich schafft die schnell fortschreitende Digitalisierung aber wechselseitige, teilweise sogar zirkuläre Abhängigkeiten. Die Stromversorgung ist beispielsweise in komplexer Weise abhängig von der IT: Unterschiedliche technische Komponenten des Systems kommunizieren über digitale Netze, der Verbrauch wird modelliert, Systeme werden gesteuert und kontrolliert; aber auch Mitarbeiter verwenden Computer zum Abstimmen. Um ihrer Arbeit nachgehen zu können, benötigen sie Mobilitätsdienstleistungen wie Tankstellen oder den öffentlichen Verkehr, deren Logistik an IT gebunden ist.

Die IT selbst ist abhängig vom Strom und von der Mobilität von Mitarbeitern und Gütern. Damit schließt sich der Kreis: Fällt eines dieser Systeme aus, sind alle anderen gefährdet. Ein Neustart nach einem größeren Ausfall ist aufgrund dieser komplexen Abhängigkeiten und der Unplanbarkeit eines solchen Vorfalls alles andere als trivial.