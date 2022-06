Inhaltsverzeichnis Green IT: Strategien gegen Kontrollverlust in der Softwareentwicklung Mechanismen des Kontrollverlusts über die Systeme Übermodellierung und Architekturfehler, unüberschaubare Abhängigkeiten Alternde Software und Innovationsdenken Langfristiges Denken und Handeln Entwicklungsgeschwindigkeit und Modularität Systemabhängigkeit und Software als Ökosystem Fazit Artikel in iX 13/2022 lesen

Die Nachhaltigkeit heutiger Softwaresysteme ist in allen Dimensionen mangelhaft. Angriffe durch Ausnutzen kritischer Sicherheitslücken, Datenklau im großen Stil oder Erpressungen mit Ransomware bilden nur die Spitze des Eisbergs, der diesen Mangel an Nachhaltigkeit offenlegt. In vielen Fällen ist das nur symptomatisch für eine fundamentalere Entwicklung: Die Komplexität der Infrastruktur überfordert inzwischen fast alle Organisationen.

Das hat den Kontrollverlust über weite Bereiche der IT-Infrastruktur zur Folge und birgt ein erhebliches Schadenspotenzial – indirekt etwa durch Angriffe von außen oder direkt durch riesige gescheiterte Projekte in der Industrie. In ihnen werden oft Hunderte Millionen Euro abgeschrieben; man denke nur an die gescheiterte Altsystemablösung bei Lidl.

Grüne Software: Kontrollverlust und technisches Versagen in der Softwareentwicklung

Organisatorische Einbettung nachhaltiger Software

Softwareentwicklung in Hinblick auf Effizienz und Nachhaltigkeit

Inaktive Geräte im Rechenzentrum abschalten

Energieeffizienz messen und die richtige Software auswählen

Auf geradezu komische Weise illustriert der Aufruf des Gouverneurs von New Jersey diese Situation mitten in der Covid-Krise: "If you know how to code COBOL, the state of New Jersey wants to hear from you." Man war kaum mehr in der Lage, wesentliche Funktionen der Behördensoftware zu warten, und sah sich gezwungen, im Fernsehen COBOL-Entwickler zu suchen.