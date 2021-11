Inhaltsverzeichnis Greenwashing: Wie sich die Wirtschaft klimaneutral rechnet Planetly: "Mit unserer Lösung werden Unternehmen #klimaneutral" "Klimaneutral"-Label mit Ignoranz Artikel in MIT Technology Review 7/2021 lesen

Der elektrische Porsche "Taycan Cross Turismo" wirkt auf den ersten Blick nicht besonders klimafreundlich: Er ist 1,96 Meter breit und 4,97 Meter lang – damit ist er sechs Zentimeter breiter und sieben Zentimeter länger als ein aktueller VW-Transporter. Er wiegt leer 2,3 Tonnen – etwa so viel wie ein männliches Breitmaulnashorn.

Ein Taycan Cross Turismo soll vieles sein: Ein Sportwagen mit 476 PS. Ein Familienauto mit 446-Liter-Kofferraum und fünf Türen. Ein Geländewagen mit Allradantrieb. Ein Elektroauto. Porsche wirbt damit, dass der "Cross Turismo" bilanziell "CO2-neutral" sei. Seit März 2021 gibt es ihn zu kaufen. Das Jahr, in dem an der amerikanischen Westküste über 50 Grad Celsius gemessen werden; in dem die Wälder des Amazonas – früher als "die grüne Lunge des Planeten" bekannt – erstmals mehr CO2 abgeben als sie aufnehmen; in dem bei Fluten in Westdeutschland über 170 Menschen sterben. Er ist "der neue Porsche" in dem Sommer, in dem die Klimakatastrophe in der deutschen Öffentlichkeit ankommt.

Er nährt die Hoffnung der Verbraucher, dass beides geht: In 5,1 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen und dabei in Zeiten der Waldbrände und Flutkatastrophen kein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Er nährt aber auch die Hoffnung der Industrie: Dass man eigentlich so weitermachen kann wie bisher, nur mit dem Label "klimaneutral". Wir können auch "klimaneutral" mit Easyjet von Berlin nach Fuerteventura fliegen. Bei Aldi-Süd gibt es "klimaneutrale" Milch. "Hofer" in Österreich verkauft "klimaneutrales" Rindfleisch. Man kann es sogar auf "klimaneutraler" Kohle grillen.