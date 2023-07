Inhaltsverzeichnis Gut verteilt: So arbeiten Apple-Entwickler mit NavigationSplitView Wirkungsweise des NavigationSplitView Einteilung in Bereiche Mehr Sichtbarkeit Suchen und drei Spalten Dynamisches Umschalten watchOS und ein Fazit Artikel in Mac & i 4/2023 lesen

Seit iOS 16 ist NavigationSplitView und macOS 13 fester Bestandteil von Swift UI und ab tvOS 16 und watchOS 9 auf den Schwesterplattformen ebenfalls an Bord (siehe Kasten "NavigationSplitView unter watchOS"). Besonders auf dem iPad und Mac sind SplitViews ein sehr guter Kompromiss, um ein Layout mit modalen Elementen zu vermeiden. Somit kann der App-Entwickler unter anderem verhindern, dass der Nutzer einer App immer tiefer in ein verschachteltes UI eintauchen oder sich mit mehreren Fenstern rumschlagen muss.

kurz & knapp • Die NavigationSplitView erleichtert das Gestalten von Layouts mit mehreren Spalten. • Mehrspaltige Layouts können die User Experience vor allem auf dem Mac und dem iPad im Querformat maßgeblich verbessern. • Auf Geräten mit wenig Platz, wie iPhone und Watch, wechseln Anzeige und Navigationsverhalten automatisch zu einer passenderen Navigationsform

Mit einem NavigationSplitView kann man speziell auf einem iPad im Landscape-Modus oder unter macOS Elemente vertikal anzeigen, um einen Bedienungsfluss zu erzeugen, der natürlich für den Benutzer wirkt, nämlich von links nach rechts oder im arabischen Raum von rechts nach links. Gerade auf dem iPad ist eine gute Navigation ein fundamentaler Baustein eines guten App-Designs und wird dennoch allzu oft außer Acht gelassen.

Wirkungsweise des NavigationSplitView

Die Mail App verwendet ein dreispaltiges Layout, das die Sidebar für die Übersicht der Postfächer nutzt, den Content View für die Liste der E-Mails und den Detail View für den Inhalt der gewählten E-Mail.

Um Verhalten und Nutzen des NavigationSplitView zu verdeutlichen, eignet sich das Beispiel eines E-Mail-Clients. Die meisten Entwickler wählen hierfür ein Layout mit mehreren vertikalen Spalten. Auf dem iPad hat eine solche Mail App dann üblicherweise drei Spalten, von denen in der Regel zwei sichtbar sind. Die linke Spalte listet die E-Mails und zeigt im Regelfall nach dem Start die Nachrichten im Posteingang an. Die rechte Spalte gibt den Inhalt einer in der linken Spalte selektierten E-Mail wieder.