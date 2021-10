Halloween-Bastelei für Kinder: Leuchtendes Geister-Shirt

Halloween ist auch bekannt als die Nacht der Geister – und damit unser Kostüm perfekt zum Thema passt, basteln wir uns ein schnelles und einfaches Halloween-Geister-Shirt. Als Maker legen wir natürlich auf eines Wert: Dass es leuchtet!

Damit unser Geist im Dunkeln eine besonders gute Wirkung erzielt, beleuchten wir seine Silhouette mit Leuchtdraht. So können kleine Süßigkeitenjäger in stockfinsterer Nacht gut sichtbar durch die Straßen geistern. Neben Dauerlicht können wir per Tastendruck auch auf langsames oder schnelles Blinken umschalten. Den Batteriehalter können wir per Clip am Halsausschnitt des Shirts befestigen oder in die Hosentasche stecken.

Wer lieber eine passende Kopfbedeckung für Halloween basteln möchte, kann unseren leuchtenden Hexenhut nachbauen. Auch hier sorgt ein Leuchtdraht für die passende Illumination für den Ausflug auf dem Besen in die magische Nacht.

Das Material

Als Umrahmung der Silhouette für die Halloween-Verkleidung haben wir Leuchtdrähte aus dem Geolino Halloween-Leuchtset "Masken und Verkleidung" verwendet. In diesem Set sind ein blauer und ein roter Leuchtdraht, jeweils zwei Meter lang, Batteriehalter und Nähzeug enthalten. Man kann natürlich jedes andere EL-Wire-Kit benutzen – dieses ist nur besonders kinderfreundlich aufbereitet. In weiteren Farben und Längen sind EL-Leuchtdrähte etwa bei Anbietern wie Conrad erhältlich.

Bild 1 von 3 Material für das Geistershirt (3 Bilder) Das Material: 2m Leuchtdraht mit passenden Batteriehaltern sowie transparenter Faden und Nadeln.



Wie der Leuchtdraht leuchtet

Die Kabel funktionieren mit dem Elektroluminiszenz-Effekt. Elektrolumineszenz entsteht durch die direkte Anregung fluoreszierender Leuchtpigmente in einem elektrischen Wechselfeld. EL-Kabel können auf jede Oberfläche geklebt, getackert oder genäht werden.

Make 4/15 Mehr zum Thema gibt es in Ausgabe 4/15 der Make. Im Heise Shop bestellen

Im Set ist zu jeder Schnur ein Batteriehalter für zwei Mignon-Batterien beigelegt, der die passende Ansteuerelektronik enthält. Die zwei Millimeter dicken Leuchtdrähte werden mit einer sinusförmigen Wechselspannung im Bereich von ca. 100 Volt betrieben, die über einen kleinen Trafo aus der Batteriespannung erzeugt wird. Bei 3 Volt beläuft sich die Stromaufnahme auf circa 180 Milliampere. Die Frequenz beträgt ca. 2,5 Kilohertz, deshalb ist bei eingeschaltetem Licht ein leises Fiepen zu hören.

Über einen Taster kann zwischen Dauerlicht sowie langsamem und schnellem Blinken umgeschaltet werden. Die gewählte Einstellung wird über eine rote Leuchtdiode angezeigt. Der Leuchtdraht wird über einen zweipoligen Steckverbinder mit Einrastnase mit dem Batteriehalter verbunden.

Im Set sind schließlich noch zehn Meter transparenter Faden sowie drei Nadeln, um die Leuchtdrähte an Kleidungsstücken annähen zu können. Eine gedruckte Kurzanleitung liegt ebenfalls bei.