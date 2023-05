Inhaltsverzeichnis Heiß und billig: Solarwärme zur Treibstoffherstellung Wie viel Treibstoff kann man so herstellen? Wie hoch ist der Flächenbedarf?

Mit welchen Kosten pro Liter Kerosin/Benzin/Diesel rechnen Sie für die kommerzielle Anlage, die Sie für 2025 in Spanien andenken?

Welche regulatorischen Voraussetzungen brauchen Sie für den "globalen Roll-Out" der Technik in Ihrer Roadmap?

Wie sehen die Kosten für die Prozesswärme im Vergleich zu Erdgasöfen aus (TCO über Anlagenabschreibungszeitraum)?

Wie viel Wärmeenergie speichert der Wärmespeicher?

Was ist das Katalysatormaterial? Blieb es beim Ceroxid?

Können Sie unseren Lesern Ihren solarthermischen Prozess in Bezug setzen zu einem photovoltaischen Prozess mit Elektrolyse (e-Fuels)?

Welche besonderen Rohstoffe braucht der Prozess?

Einordnung

Kraftstoffe werden derzeit fast ausschließlich aus Rohöl gewonnen, doch alternativlos ist das nicht. Es gibt verschiedene Verfahren, mit denen sich Treibstoffe auch auf anderem Weg herstellen lassen. Sie alle haben allerdings eines gemeinsam: Sie sind Nischenlösungen, die absehbar kaum nennenswerte Anteile auf dem Markt erreichen werden. Das hat verschiedene Gründe, die wir in dieser Artikelreihe beleuchten wollen.

Die Firma Synhelion stellt Treibstoffe für die Luftfahrt aus Solarwärme und CO₂ her. Die Technik wurde an der ETH Zürich entwickelt und soll Ende des Jahres 2023 demonstrieren, dass sie im industriellen Maßstab lohnend anzuwenden ist. Wie bei einem Solarwärmekraftwerk konzentriert ein Spiegelfeld Sonnenlicht an einem Punkt in einem Turm im oder am Spiegelfeld. Dabei entsteht Prozesswärme von bis zu 1500° C. Im Empfänger wird ein Eingangsgas aus CO₂ und Wasserdampf (H₂O) erhitzt, das dann an einem Reaktormodul thermolytisch in Synthesegas (kurz: "Syngas" aufgespalten wird, also in eine Mischung aus Wasserstoffgas (H2) und Kohlenmonoxid (CO).

Dieses Syngas kann dann in altbekannten Verfahren zu gasförmigen oder flüssigen Kohlenwasserstoff-Energieträgern weiterverarbeitet werden. Damit der Prozess durchgängig arbeiten kann, hat Synhelion einen Wärmespeicher mitentwickelt, aus dem bei Nacht oder Wolken die Prozesswärme kommt. Im ersten Schritt will Synhelion solares Kerosin herstellen, weil die Luftfahrt am wenigsten sinnvoll elektrifiziert werden kann.