Heiße Kiste für warmes Essen

Der "Bento"-Trend kommt aus Japan: Immer mehr Menschen bereiten sich ihr Essen am Vorabend zu Hause zu, um es tags darauf im Büro zu verspeisen. Das spart Geld für Lieferdienste, Kantine oder Restaurants und verschafft eine bessere Kontrolle über die eigene Nahrung.

Allerdings macht es wenig Spaß, das Essen dann später im Büro in einer öffentlichen Mikrowelle oder einem Ofen warm zu machen – besonders, wenn diese nicht regelmäßig gereinigt werden. Die Heatbox des gleichnamigen niederländischen Anbieters bietet eine Alternative: Sie kombiniert eine Lunchbox mit einem Mini-Ofen.

Die Box kann Essen in acht bis zwölf Minuten erhitzen. Dazu verwendet sie einen integrierten Dampferzeuger, für den man nur ein wenig Leitungswasser hinzugeben muss. Der integrierte Akku übernimmt den Rest. Pro Ladung kann er laut Anbieter drei Mahlzeiten erwärmen. Die Temperatur lässt sich in drei Stufen per App einstellen. Die mit der Nahrung in Kontakt kommenden Teile der Heatbox sind spülmaschinenfest. Mit einer Größe von 20 mal 10 mal 3,7 Zentimeter ist sie zwar nur für eine Portion geeignet, lässt sich dafür aber locker in die Tasche stecken.

Produkt: Heatbox

Hersteller: Heatbox

Preis: 185 Euro

