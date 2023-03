Hier verbrauchen die Deutschen das meiste Wasser – Statistik der Woche

Der Weltwassertag 2023 steht unter dem Motto "Accelerating Change". Der Internationale Tag des Wassers erinnert seit 1992 jedes Jahr an die Bedeutung der Ressource Wasser als Grundlage allen Lebens. Das diesjährige Thema soll die Bedeutung nationaler und internationaler Zusammenarbeit in Bezug auf die Zielerreichung hervorheben, bis 2030 sauberes Wasser und Sanitärversorgung für alle Menschen zu gewährleisten. In Deutschland ist das schon seit geraumer Zeit selbstverständlich.

Statistik der Woche (Bild: shutterstock/3dmask ) In unserer wöchentlichen Rubrik präsentieren wir Zahlen, Kurven und Diagramme aus Technologie und Wissenschaft. Mehr Artikel zur "Statistik der Woche"

Die aktuelle Infografik von Statista und MIT Technology Review zeigt etwa, wie viel Trinkwasser die Herstellung üblicher Lebensmittel benötigt. Studienergebnissen zufolge werden für die Herstellung eines Kilogramms Käse im Mittel rund 5605 Liter Trinkwasser verbraucht. Darin miteingerechnet ist allerdings der Entstehungsprozess ab dem ersten Tropfen Trinkwasser, also auch was eine Milchkuh bis zum Abmelken verbraucht. Des Weiteren sind auch Nüsse extrem durstige Lebensmittel, mit etwa 4134 Litern pro Kilo. Ein Kilogramm Rindfleisch benötigt bis zum Verbraucher etwa 2714 Liter Trinkwasser.

Industrie und Privathaushalte

Neben der Lebensmittelindustrie sind viele weitere Branchen stark abhängig von ausreichender Wasserversorgung. So haben die Betriebe in Deutschland, mit Ausnahme der öffentlichen Wasserversorgung, 2019 rund 15,3 Milliarden Kubikmeter Frischwasser genutzt. Knapp 85 Prozent dieser Wassermenge entfällt dabei auf die Kühlung von Maschinen, Prozessen, Waren und weiteren Dingen. Nur etwa 1,4 Prozent des verwendeten Frischwassers ist dabei im Endeffekt in fertige Produkte gebunden.

Nach der Industrie sind private Haushalte die größten Frischwasserverbraucher in Deutschland. Jeder Bürger hat 2021 laut Statistischem Bundesamt rund 127 Liter Wasser am Tag verbraucht. Mehr als ein Drittel dieser 127 Liter entfällt dabei auf Baden, Duschen und die allgemeine Körperpflege.

Toilettenspülungen sind mit 27 Prozent der zweitgrößte Posten, die Wäsche verbraucht etwa 12 Prozent, sechs Prozent entfallen auf das Spülen von Geschirr. Der Wasserverbrauch privater Haushalte ist in den letzten Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau, obwohl hier viel Einsparungspotenzial besteht.

Lesen Sie auch MIT Technology Review Podcast: Wie sicher ist die Wasserversorgung? MIT Technology Review

(bsc)