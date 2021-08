Inhaltsverzeichnis Hinter den Kulissen: Die technischen Details zu iOS 15, macOS 12 und Co. SharePlay Scannen, Spielen, App Store Bedienungshilfen und viele Details Xcode & Co.: Was sich für Entwickler ändert Artikel in Mac & i 4/2021 lesen

Die Einführung des M1 ist noch gar nicht so lange her und markierte den vorläufigen Höhepunkt der Angleichung der Apple-Systeme. In den Jahren zuvor waren es vor allem APIs und die GUI, die Cupertino immer näher zusammenführte. Diese Vereinheitlichung trägt inzwischen regelmäßig Früchte. Viele Apps entwickelt Apple mittlerweile nur noch als Universal-Version für alle Betriebssysteme. So kommen neue Funktionen schneller auf allen Plattformen an.

Die Grenze zwischen den Systemen scheint inzwischen nicht mehr länger das OS zu sein, sondern vielmehr der Prozessortyp. Macs mit Intel-CPUs bleiben einige spannende neue Funktionen der Betriebssysteme verwehrt – die Texterkennung in Bildern beispielsweise. Die Ursache mag die bereits für iOS über die Jahre optimierte Render-Pipeline rund um die Apple-Prozessoren und Metal zu sein.

Es hat jedenfalls den Anschein, als würde Apple nicht mehr alle geplanten Neuerungen auf Intel-Prozessoren portieren und die fehlenden Funktionen wohl auch nicht mehr nachreichen. Es steht zu befürchten, dass bis zum Zeitpunkt, an dem Apple keine Intel-Macs mehr unterstützt, sogar noch deutlich mehr Funktionen auf der Strecke bleiben.