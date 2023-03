Inhaltsverzeichnis Deiche am Ende? Neue Konzepte für den Hochwasserschutz müssen her Küstenschutz über Deiche und Talsperren hinweg Gegen die Fluten anbauen Dem Fluss wieder mehr Raum geben KI-Systeme zur Prognose von Sturmfluten Artikel in MIT Technology Review 3/2023 lesen

Er sei im Ahrtal, wieder einmal, sagt Holger Schüttrumpf am Telefon. Während des Gesprächs schaue er auf den zerstörten Flusslauf der Ahr. 2021 schossen gigantische Wassermassen durch das enge Tal in der Eifel. Sie fluteten Häuser bis ins oberste Stockwerk, rissen Autos und Wohnwagen mit sich. 134 Menschen starben hier. "Mit einer derartigen Katastrophe in einem deutschen Mittelgebirge hat niemand gerechnet", sagt Schüttrumpf.

Der Professor für Wasserwirtschaft der RWTH Aachen arbeitet im Verbundprojekt KAHR an neuen Konzepten für den Hochwasserschutz im Ahrtal und begleitet den Wiederaufbau. Damit es nicht noch einmal so schlimm wird, wenn das Wasser kommt.

Mit dem Klimawandel nimmt die Häufigkeit von Überflutungen zu. Im Binnenland ist gerade im Sommer öfter mit Extremregen zu rechnen – unter anderem, weil warme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. An der Küste wiederum steigt der Meeresspiegel, weil die Polkappen schmelzen und sich wärmeres Wasser stärker ausdehnt.