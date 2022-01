Hoffnung für Volkswagen: Nachfrage nach Elektroautos in China steigt

Chinas Automarkt ist seit 2018 erstmals wieder gewachsen. Dank der starken Nachfrage nach alternativen Antrieben kletterte die Zahl der verkauften Fahrzeuge 2021 um 4,5 Prozent auf rund 20,5 Millionen Stück, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) heute in Peking mitteilte. Der Absatz von E- und Hybrid-Autos wuchs 2021 um fast 170 Prozent auf rund drei Millionen, wobei batterieelektrische Autos die klare Mehrheit ausmachen.

Der Verband rechnet inzwischen mit einem noch größeren Nachfrageschub bei Elektro-Fahrzeugen und erhöhte seine Prognosen für 2022 auf mehr als 5,5 Millionen Stück. Bisher hatte die Erwartung bei 4,8 Millionen Fahrzeugen mit Alternativantrieb gelegen.

Der Absatz der Volkswagen-Gruppe auf dem weltgrößten Automarkt China ist im vergangenen Jahr um 14 Prozent abgesackt. Mit dem Verkauf der Elektroautos der ID-Familie will Volkswagen den Rückstand nun aufholen. Nachdem das Ziel für 2021 von 80.000 bis 100.000 Stück verpasst und tatsächlich "etwas mehr als 70.000" verkauft worden waren, will Volkswagen die Verkaufszahlen in diesem Jahr "mindestens" verdoppeln. Man sei sicher, dass Volkswagen jeden VW ID verkaufen werde, der gebaut werden könne. Die Versorgung mit Halbleitern für 160.000 bis 200.000 VW ID sei gesichert.

Größter Einzelmarkt von VW

Mit der Transformation zu alternativen Antrieben soll die Hälfte der neuen Modelle, die 2022 in China eingeführt werden, Elektroautos werden. Gerade hier sind heimische chinesische Hersteller stark, bis Ende des Jahrzehnts wolle Volkswagen in China jedoch auch in der E-Mobilität die Nummer Eins sein. Die Aussichten für den größten Einzelmarkt von VW seien sehr positiv. Mit der wachsenden Mittelklasse in China sei bis zum Ende des Jahrzehnts mit einem Autoabsatz von jährlich 28 bis 30 Millionen Stück zu rechnen.

(fpi)