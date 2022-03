Honda Civic: serieller Hybridantrieb statt Elektromotor

Honda hat sich vor vielen Jahren dazu entschlossen, aus dem Massenmodell Civic ein Auto für Individualisten zu machen. Das ist gelungen, denn optisch polarisiert der kompakte Japaner wie kaum ein Zweiter in diesem Segment.

Mit der Neuauflage, die im Herbst in Deutschland auf den Markt kommen soll, geht Honda vor allem im Bereich Antrieb einen sehr eigenen Weg. Denn einen seriellen Hybrid hat kaum ein Hersteller im Angebot. Das spricht in Zeiten, in denen der batterieelektrische Antrieb in den Mainstream wechselt, für eine gehörige Portion Mut.

Benziner als Generatorantrieb

Die grundsätzliche Idee hinter dem Hybrid ist bereits aus Jazz und HR-V bekannt, im Civic wurde sie nur leicht verändert und ist, zumindest zum Start, alternativlos. Honda verknüpft vier Bausteine miteinander: Einen Benziner, zwei E-Motoren und eine Batterie. Der Verbrennungsmotor hat hier mit zwei Litern deutlich mehr Hubraum als im HR-V. Er läuft im Atkinson-Zyklus, das Einlassventil schließt also später als normalerweise. Das erhöht den thermischen Wirkungsgrad – Honda spricht von bis zu 41 Prozent insgesamt –, kostet aber etwas Drehmoment.

Letzteres ist hier weitgehend egal, denn der Benziner dient vor allem als Generatorantrieb. So kann er öfter als gewöhnlich im Bereich seines besten Wirkungsgrades arbeiten, denn kurze Lastspitzen fängt der Elektromotor mit Strom aus der kleinen Batterie ab. Direkt mit dem Antrieb der Räder ist der Verbrenner nur in einem schmalen Geschwindigkeitsbereich beschäftigt. Dann wird er über eine Kupplung ohne weitere Umwege mit den Antriebsrädern verbunden. Ein Getriebe im herkömmlichen Sinne gibt es nicht mehr.

Ziel: Spritverbrauch niedrig halten

Geladen wird die Batterie über die Rekuperation. Mit etwa 1,5 kWh ist ihr Energiegehalt bewusst klein gewählt, rein elektrisches Fahren über längere Strecken ist nicht Ziel des Antriebs. In den meisten Geschwindigkeitsprofilen sieht der Kraftfluss folgendermaßen aus: Der Benziner treibt eine E-Maschine an, die als Generator arbeitet. Mit dem so erzeugten Strom wird der zweite E-Motor versorgt, der dann die Räder antreibt.

Eine Leistungsangabe macht Honda nur für den E-Antriebsmotor: 135 kW bietet dieser, das maximale Drehmoment beträgt 315 Nm. Bislang hält sich der Hersteller auch mit weiteren technischen Daten arg zurück. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei rund 180 km/h liegen, der Verbrauch im Zyklus bei etwa 5 Litern. Das wäre nochmals ein Hauch weniger, als Toyota für den Corolla Hybrid mit 135 kW verspricht. Vier Fahrmodi stehen zur Verfügung: Eco, Normal, Sport und ein Individualmodus, in dem sich die Charakteristiken von Antrieb, Lenkung und Kombiinstrument nach eigenem Gusto kombinieren lassen.

Ruhiger gestaltet

Erst Bilder zeigte Honda schon im vergangenen Jahr, und sie verraten, dass die Japaner zurück zu einer ruhigen Gestaltung gefunden haben. Das Armaturenbrett wirkt nicht modisch, aber funktional. Grundfunktionen wie Klimatisierung und Lautstärke sind intuitiv zu bedienen. Gefreut hätten wir uns, wenn der platzraubende Becherhalter bei Nichtgebrauch in ein Fach zu verwandeln gewesen wäre, denn Ablageflächen sind rar.

35 mm mehr Radstand sollen die Platzverhältnisse im Fond verbessern, der Kofferraum wird mit 404 Litern allerdings erheblich kleiner als im derzeit noch aktuellen Modell. Die fragwürdige Mode eines festen Glasdachs macht Honda im Civic weiterhin nicht mit: Optional gibt es ein richtiges Schiebedach.

Preise

Gespannt darf man sein, wie Honda den nächsten Civic einpreist. Das aktuelle Modell lässt sich als Ausgangspunkt kaum nehmen, denn mit CVT und 134 kW Motorleistung ist es nur in der teuersten Ausstattungslinie zu haben.

Wir rechnen aber damit, dass das neue Basismodell wieder für weniger als 30.000 Euro zu haben sein wird. Noch nicht verraten wurde, wie es mit dem sportlichen Civic R weitergeht. Wenn er kommt, wird er mindestens 235 kW mitbringen. So viel leistet nämlich der Typ R. Fortschritt wird in dieser Hinsicht noch immer mit einem Plus verbunden.

