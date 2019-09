Inhaltsverzeichnis IT-Fähigkeiten mit Online-Werkzeugen wie GitHub wirkungsvoll präsentieren Zertifikate und Online-Examen Präsentationsfläche GitHub Automation durchgespielt Unit-Testing Artikel in c't 19/2019 lesen

Entwickler mit mindestens sechs Jahren Kubernetes-Erfahrung gesucht. Diese Stellenausschreibung fand ich auf einer Job-Gesuche-Wand bei einer Cloud-Konferenz. Sie war sicherlich scherzhaft gemeint, feierte man während der Konferenz gerade den fünften Geburtstag des Container-Orchestrators Kubernetes. Sie hatte dennoch ein ernstes Anliegen: Administratoren und Entwickler, die sich nebenbei mit Container-Technik, sei es Docker oder Kubernetes, auskennen, sind gefragt. Insgesamt waren es gute 15 Quadratmeter Whiteboard, vollgeschrieben mit Job-Angeboten. Andere häufige Experten-Gesuche: Programmierer mit Kenntnisen im Unit-Testing und Continuous Integration (CI)/Continuous Deployment (CD). Also Bewerber mit Erfahrung im automatischen Testen und Verteilen von Software.

Ich nutzte die Gelegenheit und sprach einige der Arbeitgeber direkt an, worauf es ihnen bei den Bewerbern ankommt. Ob es zum Beispiel bestimmte Programmiersprachen gibt, die man können muss, um überhaupt eine Chance zu haben. Die Antworten können all jene beruhigen, die glauben, die "falsche" Sprache gelernt zu haben: Es komme, so die einhellige Meinung meiner Stichprobe, nicht darauf an, in welcher Programmiersprache man in der Uni oder bei bisherigen Arbeitgebern programmiert habe. Sicherlich gibt es Vorlieben für bestimmte Sprachen je nach Branche des Unternehmens. Von einem fähigen Programmierer wird aber erwartet, sich in endlicher Zeit in eine bisher unbekannte Welt einzuarbeiten.

Viel wichtiger sei es heute, über den Tellerrand der reinen Code-Produktion im stillen Kämmerlein – sei es in Java, JavaScript, Go, PHP oder Rust – hinauszublicken. Gesucht werden Mitarbeiter, die die Werkzeuge zum Bauen und Testen beherrschen und die vor allem schon mal im Team mit anderen programmiert haben. Dazu gehört es, mit Fehlermeldungen anderer umzugehen, Code in Repositories zu verwalten und die Funktionsweise von Pull Requests, Issues und Commits zu kennen.