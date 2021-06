Inhaltsverzeichnis IT-Security: Active-Directory-Härtungsmaßnahmen jenseits von Group Policies Schutz von Zugangsdaten

Least Privileges Berechtigungen bei verschachtelten Gruppen Firewalls: Abschottung ist noch immer Trumpf Application Whitelisting BloodHound Fazit Artikel in iX 6/2021 lesen

Der vorliegende Teil der Active-Directory-Reihe setzt die Härtungsmaßnahmen des Artikels "IT-Sicherheit: Wie Administratoren ihr Active Directory absichern" fort. Konnte man dort schon mit regelmäßigen Updates, einer guten Passwort-Policy und den richtigen Gruppenrichtlinien, also mit relativ wenig Aufwand, ein gutes Maß an Sicherheit erzielen, so geben die nun vorgestellten Maßnahmen den letzten Schliff. Das Augenmerk gilt dem Schutz der Zugangsdaten und weiteren Maßnahmen wie dem gezielten Einsatz von Firewalls.

Der Artikel zeigt auch, wie man sich mit Angriffswerkzeugen und anderen Tools selbst auditieren kann. Bei der Absicherung eines komplexen Gebildes wie des Active Directory ist es wichtig, die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Funktionen, Protokollen und Maßnahmen zu sehen. Ein Angriff auf die eigene Infrastruktur kann dabei helfen, Lücken aufzuzeigen und die Kenntnisse über die Infrastruktur zu erweitern.

Nachdem die Group Policies konfiguriert und die Härtungsmaßnahmen umgesetzt wurden, steht nun der Schutz privilegierter Accounts an. Windows bringt dafür schon einige Funktionen mit, etwa in Form der Gruppe "geschützte Benutzer" ("Protected Users"), zu der alle privilegierten Benutzerkonten gehören sollten. Dadurch werden implizit Härtungsmaßnahmen auf die Konten angewandt. So werden unter anderem veraltete Authentisierungsprotokolle nicht mehr akzeptiert und Kerberos-Einstellungen zu Verschlüsselung und Ticketlebenszeit neu gesetzt. Eine Übersicht über die Gruppe und ihre Funktionen ist bei Microsoft zu finden.