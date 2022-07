Inhaltsverzeichnis IT-Sicherheit: Automatisierte Incident Response Securitybausteine miteinander verknüpfen Der Praxistest Auf Regelwerk reagieren Ausblick Artikel in iX 7/2022 lesen

Das Entdecken und Behandeln von Sicherheitsvorfällen dauert zu lange. Eine Reaktion benötigt trotz des Einsatzes spezialisierter Technik und gut ausgebildeter Experten viele Tage oder Wochen – von Echtzeit ist die Abwehrseite immer noch weit entfernt

Hier bilden sich am Markt folgerichtig Ökosysteme und APIs heraus, die das Ziel eines höheren Automatisierungsgrades verfolgen. Die verschiedenen Architekturbausteine der IT-Security arbeiten also zunehmend zusammen: Sandboxes erkennen gefährlichen Code in E-Mailanhängen und immunisieren eigenständig Endpoints im LAN oder stellen die Parameter der Intrusion-Detection- und -Prevention-Systeme (IDS/IPS) ein. Etliche Hersteller von Sicherheitssystemen werben mit der eigenständigen Reaktion ihrer Produkte – um die viel zitierte Time to Response (TTR) signifikant zu verkürzen.

Trotz der zunehmenden Möglichkeiten zur Automatisierung tun sich Admins noch schwer, der Technik eigenständiges Reagieren auf Sicherheitsvorfälle anzuvertrauen. Studierende des Fachbereichs Wirtschaftsinformatik der Hochschule Weserbergland (HSW) nahmen das zum Anlass, die Möglichkeiten einer automatisierten Reaktion der Security-Bausteine einem Praxistest zu unterziehen. Sie untersuchten beispielhaft das Zusammenspiel einer Detektion innerhalb eines SIEM-Systems (Security Information and Event Management) und die daraus abgeleitete Gegenmaßnahme auf einer marktüblichen Firewall.