Inhaltsverzeichnis IT-Sicherheit: Neuerungen im BSI-IT-Grundschutz-Kompendium Edition 2021 Änderungen unterschiedlich relevant Übersicht über Änderungen Halten des Sicherheitsniveaus Manchmal muss es zertifiziert sein Fazit Artikel in iX 4/2021 lesen

Auch 2021 hat sich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) an den versprochenen Turnus der jährlichen Veröffentlichung überarbeiteter IT-Grundschutz-Kataloge gehalten. Diesmal gibt es vor allem Änderungen vorhandener Bausteine. Formulierungen in den Anforderungen wurden erneut geschärft, um die Anwender für das Umsetzen von Maßnahmen zu gewinnen. Nur zwei gänzlich neue Bausteine kamen hinzu.

Mit seinem IT-Grundschutz-Kompendium will das BSI bewährte und praxistaugliche Empfehlungen zur Absicherung von IT-Infrastrukturen und Informationen, zum Aufbau eines Managementsystems zur Informationssicherheit (ISMS) und zum Schutz besonders wertvoller Bereiche geben.

Mehrere Bausteine wurden umbenannt und in eine andere Schicht verschoben. Die Bausteine IT- und Elektrotechnische Verkabelung wurden zu einem Baustein Verkabelung zusammengefasst .