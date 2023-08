Inhaltsverzeichnis IT-Sicherheit: T.I.S.P.-Zertifizierung für deutschsprachige Security-Profis Themen des überarbeiteten T.I.S.P.

Ziel: Echter Themenverstand statt reinem Buchwissen Obligatorisch: Seminar und relevante Berufserfahrung Artikel in iX 9/2023 lesen

Securityzertifikate weisen das Fachwissen der Absolventinnen und Absolventen in der Informationssicherheit nach. Die wichtigsten internationalen Zertifikate haben wir bereits vorgestellt. In den vergangenen Jahren hat aber auch das in Deutschland entwickelte Zertifikat zum TeleTrusT Information Security Professional (T.I.S.P.) stark an Bedeutung gewonnen – inzwischen gibt es fast 2000 damit zertifizierte Expertinnen und Experten.

Das dem T.I.S.P. zugrunde liegende Curriculum ähnelt dem internationalen Certified Information Systems Security Professional (CISSP), erweitert dessen Themenspektrum aber auch um Schwerpunkte auf europäischen Recht, der DSGVO und den für Deutschland und die EU gültigen Vorgaben in regulierten Bereichen.

Stefan Gora Stefan Gora ist Security Consultant bei der Secorvo Security Consulting GmbH.

In den vergangenen Monaten wurde das Curriculum umfassend überarbeitet, seit dem 1. Juli 2023 vermittelt es aktualisierte Inhalte. Neu hinzugekommen sind eigene Module zu den Themen Virtualisierung und Cloud-Security. Bei vorhandenen Modulen kam die Themenauswahl auf den Prüfstand und je nach aktueller Relevanz wurden Themen ergänzt, gestrichen oder gekürzt.