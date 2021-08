Inhaltsverzeichnis IT-Sicherheit: Wie wir einem unachtsamen Phisher auf die Schliche kamen Passwortversand Gehostet bei Microsoft und professionelle Kampagnen Artikel in c't 17/2021 lesen

Eine verdächtige Mail mit einer noch verdächtigeren URL landete in einem Spam-Filter, den einer unserer Leser betreut. Beruflich kümmert er sich um IT-Sicherheit und so war ihm sofort klar, dass es sich bei der vermeintlichen Aufforderung des Mailanbieters, sich aus Sicherheitsgründen sofort an der Webmail-Oberfläche anzumelden, um einen Phishing-Versuch handeln musste. Der Link in der Mail zeigte zu einer Subdomain von web.core.windows.net und enthielt am Ende als Query-Parameter die Mailadresse. Neugierig schaute sich der Leser die Seite an und fand ein anschauliches Beispiel für eine Phishing-Attacke – und eine Sicherheitslücke zu Ungunsten des Phishers.

In einer virtuellen Maschine probierten wir den Link aus und tauschten die Mailadresse im Link durch eine Beispiel-Adresse beim deutschen Mail-Hoster Web.de aus. In der Mitte erschien vor grauem Hintergrund ein stark deformiertes Login-Fenster, das nur entfernt an das Original von Web.de erinnerte. Wer dort sein Kennwort eingab, musste schon sehr naiv sein.

Ein Blick in die Entwicklerwerkzeuge des Browsers enthüllte, was sich der Phisher eigentlich überlegt hatte: Per Iframe sollte hinter dem Fenster die echte Web.de-Seite von https://web.de eingebettet werden, darüber sollte das selbstgebaute Login-Fenster schweben. Das hätte die Täuschung zumindest etwas besser gemacht und die Erfolgsquote sicher erhöht. Doch daraus wurde nichts: Weil die Betreiber von Web.de schon länger mit Phishing gegen ihre Nutzer zu tun haben, haben sie ihre Server so konfiguriert, dass sie folgenden Header mitschicken: