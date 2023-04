Inhaltsverzeichnis IT-Sicherheit in Deutschland: Warum Fachkräftemangel ein zentrales Problem ist Eine Frage des Gesamtpakets Digitale Bildung: mangelhaft Investition und Security-Bewusstsein Schulung und Ausbildung Jobgarantie und Headhunting Artikel in iX 5/2023 lesen

Hiesige IT-Systeme sind oft unsicher. Das belegen neben Statistiken zunehmender erfolgreicher Angriffe auch die Meinungen von Fachleuten und gilt sowohl für die freie Wirtschaft als auch für die Verwaltung. Das liegt nicht zuletzt am fehlenden Fachpersonal, aber auch an mangelhaftem Wissen in der Breite.

iX hat mit dem Securityexperten und Branchenkenner Manuel Atug darüber gesprochen, warum das so ist, welche Vorschläge er dafür hätte, das zu ändern.

Wie dringlich die Lage wirklich ist, und ob Atug dem IT-Nachwuchs eine Karriere in der IT-Sicherheitsbranche empfehlen würde, lesen Sie in diesem Interview.