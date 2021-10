Inhaltsverzeichnis Identity and Access Management der Zukunft: Digitales Business, Zero Trust, SASE Unzureichende Begrifflichkeiten Systeme und Betriebsmodelle Zero Trust, SASE und Anforderungen Artikel in iX 10/2021 lesen

IAM (Identity and Access Management), auch Benutzer- und Berechtigungsmanagement genannt, hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert – sowohl im Hinblick auf die angebotenen Dienste und Produkte als auch auf seine Bedeutung in Unternehmen.

Es geht längst nicht mehr nur um ein effizienteres Verwalten von Benutzern und ihren Berechtigungen oder das Erfüllen regulatorischer Complianceanforderungen. IAM hat sich vielmehr zu einem zentralen Element sowohl von Cybersicherheitsstrategien als auch für erfolgreiches digitales Business entwickelt.

Viele traditionelle IAM-Infrastrukturen sind heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Sie sind auf das technische Management der Benutzerkonten von Mitarbeitern und deren Zugriffsrechten ausgerichtet. Die meisten sind nicht cloudfähig, und sie sind vielfach auch zu komplex und teuer in Anpassung und Betrieb.