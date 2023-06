Inhaltsverzeichnis Immersives Internet: Braucht es schnellere Netze? Anforderungen fürs immersive Internet Provider und Ausbau Knotenpunkte Netzfragmentierung und Filter

Vor dem Internetknoten in Brasilien und dem AMS-IX in Amsterdam ist er der größte Internetaustauschknoten der Welt – und der DE-CIX wächst noch weiter an allen 50 Standorten.

Thomas King, DE-CIX-CTO, macht sich Gedanken über Ausbaustufen, die virtuelle Welten und das immersive Internet mit sich bringen.

Monika Ermert Monika Ermert ist freie Journalistin mit dem Schwerpunkt Internet-Politik.

Einfach nur weiter ausbauen wie bisher reicht nicht, sagt er im Gespräch und beschreibt, welche Entwicklungen er mit dem Internet 3.0, aber auch durch politische Fragmentierung und gestiegene Sicherheitsanforderungen auf große und kleine Knoten zukommen sieht.