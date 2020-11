In eigener Sache: Aktualisierte Nutzungsbedingungen für heise online und Foren

Die Diskussionsforen bei heise online gibt es nun schon seit 1999 und sie sind ein elementarer und unverzichtbarer Bestandteil von heise online geworden. Sie bieten allen Usern und Userinnen eine offene Diskussionsplattform, auf der nicht nur Anmerkungen und Kritik zu den Artikeln der heise-Redaktionen geäußert werden, sondern sich die heise-online-Leser und -Leserinnen auch untereinander zu den Themen der Artikel austauschen und Debatten führen können. Und das soll in möglichst offener Form passieren, ohne Vorab-Kontrolle oder Genehmigungsverfahren für Postings.

Dass solche Diskussionen teilweise scharf geführt werden, liegt in der Natur der Sache. Die heise-online-Foren sind dabei ein Spiegel der Gesellschaft, in der sich offensichtlich die Diskussionskultur doch sehr stürmisch entwickelt hat. Dies sollte aber nicht dazu führen, dass die Debatten aus dem Ruder laufen, dass Foren wegen persönlicher Beleidigungen und nicht tolerierbarer verbaler Ausfälle oder gar menschenfeindlicher Äußerungen praktisch unbenutzbar werden.

Deshalb gibt es seit dem Start der Foren auf heise online auch Regeln und Bedingungen, an die sich alle User und Userinnen zu halten haben. Immer wieder einmal zeigt sich, dass diese Nutzungsbedingungen überarbeitet und klargestellt werden müssen. Dies tun wir nun wieder: Die überarbeiteten Nutzungsbedingungen sollen klarer und deutlicher formulieren, was die Foren auf heise online sind, welches Verhalten der Nutzer und Nutzerinnen untereinander erwartet wird und was in den Foren nicht zulässig ist. Und sie machen deutlich, dass wir nicht bereit sind, in den Foren Verstöße gegen die Bedingungen und gegen ein respektvolles Miteinander zu akzeptieren.

Die neuen Nutzungsbedingungen bekommt jeder User und jede Userin von heise online, der/die sich neu anmeldet, sowie alle bereits registrierten User und Userinnen, die im Forum schreiben möchten, ab sofort präsentiert. Eine Anmeldung und das Posten in den Foren ist nur möglich, wenn die Bedingungen anerkannt werden.

Neue Version der Nutzungsbedingungen, gültig ab 04. November 2020:

In den Diskussionsforen auf heise online können Sie Fragen, Informationen, Kommentare und Kritik veröffentlichen und mit anderen Nutzern in Dialog treten. Wahren Sie dabei bitte stets die Netiquette. Seien Sie tolerant und respektvoll gegenüber anderen Nutzern und behandeln Sie diese so, wie Sie selbst behandelt zu werden wünschen. Verzichten Sie auf Provokationen und unnötige Polemik.

Heise Medien – im Folgenden "Heise" – erteilt Schreibrechte für die Diskussionsforen auf heise online unter den folgenden Bedingungen:

Vergabe der Schreibrechte

Um Schreibrechte für die Foren zu erhalten, müssen Sie sich registrieren. Die mehrfache Registrierung ist verboten.

Es können sich nur natürliche Personen zur Teilnahme registrieren.

Bei der Registrierung müssen Sie Heise eine gültige E-Mail-Adresse und Ihren vollen Namen angeben. Sie zeigen damit, dass Sie die Verantwortung für Ihre Beiträge übernehmen.

Sie können wahlweise unter Ihrem Namen oder einem Pseudonym an der Diskussion teilnehmen. Das Pseudonym darf nicht der Provokation oder Werbung dienen.

Die Änderung eines einmal gewählten Pseudonyms ist nur in Ausnahmefällen und nur durch die Forenadministration möglich.

Heise steht es frei, sich gegen die Verbreitung von Beiträgen zu entscheiden und diese aus dem Forum zu löschen.

Es besteht kein Anspruch auf Erteilung von Schreibrechten. Heise kann die Schreibrechte ohne Angabe der Gründe widerrufen.

Umgang und Verhalten in den Foren

Für die Nutzung des heise Forums der Heise Medien GmbH & Co. KG (nachfolgend “Heise” genannt) gelten die nachfolgenden Bedingungen. Die Nutzung des Forums ist nur zulässig, wenn Sie als Nutzer diese Nutzungsbedingungen akzeptieren. Bei Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen ist Heise dazu berechtigt, Beiträge zu verschieben und ganz oder teilweise zu löschen sowie Nutzeraccounts zu ermahnen, temporär zu sperren, die Schreibrechte zu entziehen oder Accounts zu löschen. Heise handelt hierzu im eigenen Ermessen unter Würdigung des Einzelfalls, der Schwere des Verstoßes und der Häufigkeit von vorherigen Verstößen und Ermahnungen. Bereits von Heise verschobene oder gelöschte Beiträge dürfen nicht erneut eingestellt werden. Als Forennutzer verpflichten Sie sich, Diskussionen sachbezogen zu führen sowie keine Beleidigungen, Schmähkritik, falsche Tatsachenbehauptung oder vergleichbare Äußerungen über Personen oder Personengruppen zu tätigen. Als Forennutzer verpflichten Sie sich, diskriminierende, rassistische, antisemitische, antiziganistische, ableistische, sexistische, volksverhetzende oder menschenfeindliche Äußerungen sowie vulgäre oder obszöne Sprache zu unterlassen. Als Forennutzer verpflichten Sie sich, nicht zu Straftaten aufzurufen, Straftaten nicht gutzuheißen und keine Straftaten anzukündigen. Strafbares Verhalten kann von Heise zur Anzeige gebracht werden. Als Forennutzer verpflichten Sie sich, keine jugendgefährdenden Inhalte zu veröffentlichen. Als Forennutzer verpflichten Sie sich, Verlinkungen auf Inhalte zu unterlassen, die gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen sowie auf rechtsverletzende Inhalte jeglicher Art. Verlinkungen auf Umfragen außerhalb des Forums sind ebenfalls zu unterlassen. Als Forennutzer verpflichten Sie sich, keine Werbung in Forenbeiträgen zu posten oder zur betreiben. Bei Werbung handelt es sich um die Verbreitung von Informationen mit dem Ziel Produkte oder Dienstleistungen bekannt zu machen oder das Image von Unternehmen, Produkten, Dienstleistungen oder Personen des öffentlichen Lebens zu pflegen. Das Thema eines jeden Diskussionsforums wird entweder durch den Artikel, zu dem das Forum gehört, oder durch die Kurzbeschreibung des Forums vorgegeben. Als Forennutzer verpflichten Sie sich, dass sich alle Ihre Beiträge auf das Thema beziehen beinhalten. Kommentare zu heise online sind nur in dem Forum „Allgemein: Meinungen zu heise online“ gestattet. Kommentare zu Aktionen der Forenmoderation sind generell nur im Forum „Feedback zur Foren-Moderation“ gestattet. Als Forennutzer verpflichten Sie sich, Beiträge zu unterlassen, die sich auf das Forenthema beziehen, dies jedoch unter Verletzung dieser Bestimmungen tun. Allgemeine Kritik, Anregungen und Hinweise können Sie auch per E-Mail an forenadmin@heise.de. schicken. Als Forennutzer verpflichten Sie sich zur Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes. Hierzu gehört es, die Veröffentlichung von privaten Nachrichten jeder Art ohne explizite Zustimmung der Absender und die Veröffentlichung von weiteren personenbezogenen oder -beziehbaren Daten, wie z.B. Namen, Adressen und Telefonnummern zu unterlassen. Dies gilt auch, wenn diese Daten frei im Internet verfügbar sind. Als Forennutzer verpflichten Sie sich, eigene Beiträge vor der Veröffentlichung sorgfältig auf Angaben und Inhalte zu prüfen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ein Anspruch auf Löschung oder Korrektur solcher Einträge gegenüber Heise besteht nicht. Als Forennutzer verpflichten Sie sich, in all Ihren Beiträgen die geltenden Gesetze, insbesondere auch das Urheberrecht zu beachten. Verletzungen des Urheberrechts liegen insbesondere in der Veröffentlichung von geschützten Texten und Bildern Dritter wie z.B. Gedichte, Artikel, Kurzgeschichten, längere übernommene Texte, Fotografien, Zeichnungen, Grafiken, Videoaufnahmen und allen weiteren durch das Urheberrecht geschützten Werken. Zugleich erteilen Sie Heise ein einfaches Nutzungsrecht zur Darstellung Ihrer Postings im Rahmen des Heise Forums. Sie können von Ihnen verfasste Beiträge innerhalb eines Zeitraums von einer Stunde nach Erstellung bearbeiten und nach Ablauf von zwei Jahren löschen. Ein Anspruch darauf, dass Heise diese Postings für Sie löscht, besteht nicht. Dies gilt insbesondere auch im Fall einer Löschung des Accounts, unter dem Postings verfasst worden sind. Als Forennutzer verpflichten Sie sich, die Erstellung und Nutzung von mehreren Nutzeraccounts zu unterlassen. Die Erstellung eines weiteren Nutzeraccounts ist ausnahmsweise dann erlaubt, wenn Login-Daten verloren gegangen und nicht wieder herstellbar sind.

Bitte beachten Sie auch unsere FAQ zum Forum.

Ihr heise online-Team

(jk)