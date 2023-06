Inhaltsverzeichnis Auto-Infotainment im Vergleich: Welche Hard- und Software BMW, VW und Co. bieten Was das Infotainment-System ist – und was nicht BMW iX Mercedes-Benz E-Klasse Tesla Model Y Volvo EX90 VW ID.7 Fazit

Musik und Podcasts während der Fahrt, Routenplanung mit idealen Ladestopps, App-Stores und Zugriff auf mannigfaltige Fahrzeugfunktionen: Infotainment-Systeme in modernen Autos sind weit mehr als Unterhaltungszentralen. In manchen Fällen erinnern sie inzwischen an Smartphones auf Rädern, was nicht zuletzt an Parallelen bei Hard- und Software liegt. Auch deshalb stellt sich die Frage: Was passiert eigentlich, wenn es keine Updates und keinen Support mehr gibt?

Am Beispiel von fünf Herstellern und Modellen – BMW iX, Mercedes-Benz E-Klasse (Baureihe 214), Tesla Model Y, Volvo EX90 und VW ID.7 – zeigen wir exemplarisch, auf welchem Stand sich aktuelle Infotainment-Systeme befinden. Dazu gehört ein Blick auf die Hardware, der Umgang mit Android Auto und die Frage, wie lange die Hersteller ihre Systeme unterstützen wollen.

Welche Relevanz Infotainment-Systeme haben, zeigt unter anderem eine Bitkom-Umfrage aus dem Jahr 2021. Schon seinerzeit nannten 87 Prozent der Befragten integrierte Navigationsdienste als wichtiges Kaufkriterium. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer verwies auf Online-Updates (63 Prozent) und Internet-Zugang für die Unterhaltungsfunktionen (58 Prozent) als relevante Punkte. In der Gruppe der bis 49-Jährigen landete die Integration des Smartphones ins Infotainment-System bei 78 und mehr Prozent. Ein veraltetes System dürfte die Hersteller also Kunden kosten.