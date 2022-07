Inhaltsverzeichnis Internet im Flugzeug: Wo und wie das Surfen über den Wolken möglich ist AirToGround und European Aviation Network

Mehr Tempo mit neuen Satelliten

Funklöcher

Fehlende Flugzeug-Hardware Tarife der Fluggesellschaften Fazit Tabelle Tarifübersicht

Auch im Flugzeug ist das Internet erreichbar. Auf dem Weg zum Geschäftstermin bleiben Sie mit Kollegen in Kontakt und laden vor Ort benötigte Präsentationen in 10.000 Metern Höhe herunter. Oder Sie versorgen schon auf dem Rückflug aus dem Urlaub Freunde und Familie mit Fotos und Eindrücken.

Die Preise für die Internetnutzung im Flugzeug sind zuletzt kontinuierlich gesunken. Teilweise stehen sogar kostenlose Zugänge zur Verfügung. Welche der in Deutschland relevanten Fluggesellschaften Internet an Bord anbietet und was das kostet, zeigt unsere Übersicht. Zudem erklären wir, auf welchem Weg die Daten überhaupt in die Maschine kommen und warum Sie nicht überall Empfang haben.

Es gibt zwei unterschiedliche Ansätze der Datenübertragung: der Signalweg von unten aus über ein bodengestütztes Antennennetzwerk oder der Umweg über satellitengestützte Kommunikation. Letztere ist auf Basistationen am Boden angewiesen. Bodengestützte Systeme bieten bislang in der Regel die geringeren Latenzen und höhere Kapazitäten als Satellitensysteme. Zuletzt näherten sich die Systeme in beiden Punkten aber an. Hinzu kommt, dass die Qualität Verhandlungssache ist. Entscheidet sich eine Fluggesellschaft für ein bodengestütztes System, kann sie beim Anbieter dennoch lediglich das niedrigste Service-Level buchen. Mit dem Ergebnis, dass Latenz und Kapazität sich nicht von einem Satellitensystem unterscheiden.