Interview: VR, KI und Microsoft-Teams-Rooms in der Hochschullehre

Die Digitalisierung im Bildungswesen muss gestaltet werden, das hat nicht zuletzt die Coronavirus-Pandemie gezeigt. Die privat geführte und staatlich anerkannte GISMA University of Applied Sciences mit Sitz in Potsdam versucht unter ihrem Dach eine besonders heterogene und internationale Studierendenschaft zusammenzubringen und setzt sich deshalb offensiv mit Digitalisierung und unterstützenden Tools auseinander. Gründungspräsident und Professor Dr. Stefan Stein hat sich unter anderem während der diesjährigen Learntec neue Entwicklungen für Lehre und Lernen angesehen, war aber auch Jury-Mitglied des dort verliehenen Delina-Awards. Prof. Dr. Stein erklärte heise online, welche Techniken die GISMA University of Applied Sciences einsetzt und wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Virtual Reality an der Hochschule diskutiert wird und abläuft.



Hallo Herr Prof. Dr. Stein. Auf der Learntec haben wir uns leider verpasst, ich freue mich aber, dass wir jetzt miteinander sprechen können.

Ja, genau. Ich habe mich zwischen Vorträgen und Präsentationen bewegt und geschaut, welche Neuheiten es insbesondere in den Bereichen Artificial Intelligence und Virtual Reality gibt.