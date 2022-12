Jahrescharts 2022: Orangejuice-Espresso und der Ukraine-Krieg

Sie haben noch keinen Orangejuice-Espresso getrunken? Dann sind Sie wahrscheinlich dieses Jahr nicht besonders viel auf Tiktok unterwegs gewesen. Denn das Getränk, das doch zunächst eher skurril klingt, war mit mehr als 5 Millionen Aufrufen im Trend. Zu den Food-Trends des Kurzvideodienstes gehören auch Butter-Rezepte, die unter dem Hashtag ButterBoard mehr als 414 Millionen Mal aufgerufen wurden, und mit #GreenGoddess ein cremig-grünes Dressing, das göttlich schmecken soll. Auch Lemon Pasta, seit Jahren schon bei Jamie Oliver ein Klassiker, haben die meist jugendlichen Nutzerinnen und Nutzer von Tiktok ebenfalls für sich entdeckt.

Es ist Dezember und damit präsentieren viele soziale Netzwerke und Streamingdienste ihre Jahrescharts. Trotz immer auch etwas eigenen Zählweisen bilden sie ein bisschen ab, was die Welt beschäftigt hat. Das unterscheidet sich denn auch stark nach Ausrichtung der Plattformen und Nutzungsgruppen.

Tiktok etwa hat ausschließlich Spaßkategorien in den Trends aufgelistet. Genau so verkauft sich der Dienst auch immer; es gehe um Unterhaltung, argumentiert das dahinterstehende Unternehmen Bytedance regelmäßig, wenn es um den Vorwurf geht, es würden unliebsame Themen versteckt.

Google Suchtrends von Putin und der Ukraine dominiert

Bei Google hingegen sind die Suchtrends völlig anderer Art. Dort hat der Krieg in der Ukraine die Themen dominiert. Unter der Kategorie "Bewegende Welt- und Sportereignisse" landet das Suchwort Ukraine auf dem ersten Platz, ebenfalls in der Kategorie "Schlagzeilen" sowie Vladimir Putin die Persönlichkeit mit dem stärksten Anstieg im Suchinteresse 2022 war, genauso wie der meistgesuchte Politiker. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski (Platz 5) und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (Platz 10) folgen in der Rangliste. Zu den dominierenden Themen gehören auch die Affenpocken – Corona hingegen ist aus den Top 10 gefallen. Die WM, die Frauen EM, Olympia, die Queen und das 9-Euro-Ticket wurden ebenfalls besonders oft gesucht.

Zu den etwas seichteren Suchkategorien gehören die Serien des Jahres. Geht es nach der Google-Suche, ist Jeffrey Dahmer top, direkt gefolgt von Stranger Things, House of the Dragon, Eurphoria, The Watcher, weiteren, und, Moment, kein Ringe der Macht.

Putin hat es in einer weiteren, weniger politischen Kategorie auf den ersten Platz geschafft – den meistgesuchten Memes. Ihm folgt Will Smith, Mr. Incredible und The Rock, auf Platz 5 kommt Morbius, Platz 6 belegt Gommemode. Sie wissen nicht, was es mit dem Gommemode auf sich hat? Eine Minikurzfassung: Es ist abgeleitet vom Minecraft-Youtuber GommeHD und beschreibt eine Art Unbesiegbarkeit durch unfaires Spiel.

Google hat auch eine Liste mit W-Fragen veröffentlicht. Darunter gleich zwei Mal der Klassiker: "Was ist Pfingsten?" und "Warum feiern wir Pfingsten". Aber auch schwer zu beantwortende Fragen, wie "Warum greift Russland die Ukraine an?".