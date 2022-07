Inhaltsverzeichnis James Webb: So funktioniert das größte Weltraumteleskop Die Bahn des JWST und Lagrange-Punkte Infrarotstrahlung und Rotverschiebung Wissenschaftliche Ziele Design des Weltraumteleskops Technik und Transport ins All Erste Daten Artikel in c't 17/2022 lesen

Ein gutes Teleskop können begeisterte Sterngucker bereits für wenige hundert Euro kaufen, eine Auswahl haben wir Ihnen in dem Artikel "Was Sie beim Kauf eines Teleskops beachten sollten" (Test) vorgestellt. Meist röhrenförmig sind im Inneren Spiegel und Linsen verbaut, die einen Blick auf Planeten oder Kometen erlauben.

Den großen Weltraumagenturen reichen solche Gerätschaften nicht. Und so hat die NASA im Dezember 2021 in Kooperation mit der European Space Agency (ESA) und der Canadian Space Agency (CSA) ein 10 Milliarden US-Dollar teures Teleskop in den Weltraum geschossen: das James-Webb-Weltraumteleskop (James-Webb-Space-Telescope, JWST). James Webb war der zweite Administrator der NASA und – im Unterschied zu Edwin Hubble, dem Namensgeber des 1990 gestarteten Hubble-Weltraumteleskops – kein Wissenschaftler, sondern Manager.

Was unterscheidet das JWST von handelsüblichen oder bereits vorhandenen wissenschaftlichen Teleskopen, und welche Durchbrüche erhoffen sich Wissenschaftler davon? Der entscheidende Vorteil von Weltraumteleskopen wie dem JWST und Hubble ist, dass sie sich außerhalb der störenden Erdatmosphäre befinden. Ohne diese könnten wir nicht atmen, für die Astronomie ist sie aber ein Hindernis. Unruhen in der Luft erschweren die Aufnahme von Bildern des Sternenhimmels von der Erdoberfläche aus. Das Problem kann man sogar mit bloßem Auge beobachten: Wenn Sie in einer sternenklaren Nacht in den Himmel blicken, können Sie die Sterne funkeln sehen. Das liegt an unregelmäßigen Luftschichten, die die Lichtstrahlen verzerren und leicht von ihrer Bahn ablenken. Das verringert die Auflösung astronomischer Messungen und die effektivste Methode, sie zu erhöhen, besteht darin, das Teleskop außerhalb der Atmosphäre im Weltall zu stationieren.