JavaScript-Framework: Komponentenbau mit Svelte in der Praxis

Das JavaScript-Framework Svelte soll es ermöglichen, schlanke Komponenten und Anwendungen zu erzeugen – daher der Name (Svelte, engl. für "schlank"). Zu diesem Zweck bietet es mehrere besondere technische Mechanismen, die sowohl durch Einfachheit als auch durch Leistungsfähigkeit beeindrucken.

In diesem Talk zeigt Trainer Oliver Sturm die Nutzung der verschiedenen Methoden im Rahmen eines praktischen Projekts. Dabei geht es sowohl um die Gestaltung eigener Komponenten als auch um die Einbindung von Open-Source-Komponenten und Librarys, die ursprünglich nicht für Svelte erzeugt wurden.

Oliver Sturm: Komponentenbau mit Svelte in der Praxis

Oliver Sturm ist Training Director bei DevExpress. In den letzten 30 Jahren hat er weitreichende Erfahrungen gesammelt als Softwareentwickler und -architekt, Berater, Trainer, Sprecher und Autor.

Was ist Svelte?

Im Gegensatz zu den bekannten JavaScript-Frameworks wie Angular oder React fungiert Svelte selbst als Compiler und lässt den Browser nicht für sich arbeiten. Das Umwandeln des Codes in JavaScript übernimmt Svelte einfach selbst. Zudem lässt es sich leicht in bestehende Anwendungen integrieren. Rechenintensive Bestandteile einer Webseite können so von der vollen Kraft des Frameworks profitieren, ohne dass ein kompletter Neubau nötig ist.

Svelte ist im Jahr 2016 erschienen, entwickelt von Rich Harris, und verzeichnet beim Code-Hoster GitHub bereits mehr als 56.400 Sterne – die Community wächst. Im Vergleich dazu: React kann 183.000 Sterne vorweisen, hatte allerdings auch schon ein paar Jahre mehr Zeit zum Sammeln (Erscheinungsjahr 2013).

(mdo)