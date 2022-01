JavaScript: Modernes State Management ohne zusätzliche Library in Vue.js 3

In jedem Vue.js-3-Projekt kann die Objektstruktur mit Data-Attributen der Options API weiterhin benutzt werden. Es hängt vom jeweiligen Projekt und Use Case ab, ob man sich dafür entscheidet, die Options API oder zusätzlich oder ausschließlich die Funktion setup() einzusetzen.

Sowohl die Options API von Vue.js als auch Vuex können selbstverständlich auch in Vue.js 3 weiterhin verwendet werden. Dennoch bieten die Reactive API und Composition API Möglichkeiten, wie sie zuvor nicht vorhanden waren. Die in dem Artikel vorgestellten Techniken lassen sich mit den Alternativen verbinden. Bestehende Projekte, die in Vue.js 2 geschrieben wurden, können ebenfalls von den neuen APIs profitieren.