Inhaltsverzeichnis Mehr Geld verdienen: Welche IT-Jobs das höchste Gehalt versprechen Gehaltstabelle IT-Architekt Account Manager und Key-Account-Manager IT-Teamleiter Produktmanager

Arbeitgeber preisen in Jobbeschreibung oft ihre vielen Benefits an: flache Hierarchien, agile Arbeitsweisen, gratis Wasser und Obst in der Kaffeeküche. Nur bei einem Punkt sind sie meist recht still – beim Gehalt. Da finden Bewerber höchstens mal ein "branchenübliches" oder ein "attraktives" Gehalt. Aussagekräftig ist das nicht. Aber am Ende des Tages lässt sich mit einem gratis Obstkorb vom Arbeitgeber nicht die Miete bezahlen. Da kann man sich gleich den Job aussuchen, der das meiste Geld bringt.

Das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu hat exklusiv für heise online ausgewertet, in welchen Berufe man in der IT-Branche das höchste Gehalt verdient. Dafür hat Kununu insgesamt mehr als 84.000 Gehaltsdaten berücksichtigt.

Wir zeigen die Top-IT-Berufe mit dem höchsten Gehalt und gehen genauer auf die fünf lukrativsten ein. Wir erklären ausführlich, was man in diesen Jobs überhaupt tun muss, um das hohe Gehalt abzustauben. Zudem zeigen wir auf den Weg zu diesen Berufen auf, also welches Studium oder welche Ausbildung sich lohnt. Oft spielen auch Weiterbildungen und die Erfahrung im Job eine große Rolle.