Jobs in der Autoindustrie: Product Owner Advanced Analytics

Die Autoindustrie und auch ihre Zulieferer befinden sich mitten in einem disruptiven Wandel. Allein schon der Wechsel vom Verbrennungs- auf den Elektromotor wird eine der Schlüsselindustrien fundamental verändern, auch und gerade in der Arbeitswelt. Zahlreiche Jobs werden entfallen, gleichzeitig neue entstehen und viele sich verändern. In einem Themenschwerpunkt wollen wir Arbeitsplätze in der Autoindustrie und ihren Zulieferern beleuchten, die es vor ein paar Jahren in dieser Form noch nicht gab, aber in den nächsten zehn Jahren an Bedeutung zunehmen werden. Firmen werden sich noch stärker als aktuell schon auf die Suche nach entsprechend ausgebildeten Mitarbeitern machen. Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt dürften exzellent sein.

Anastasia Mafuta Schrauf arbeitet in einem Bereich, in dem sich Mercedes-Benz besonders hervortun will: nachhaltiger Luxus. Dazu analysiert sie zusammen mit Anderen große Mengen Daten, deren Muster am Ende verraten, ob die Anstrengungen in Sachen Nachhaltigkeit auch Früchte tragen. Sie erzählt hier von ihrem Job als "Product Owner Advanced Analytics". Ein "Product Owner" ist in der agilen Software-Entwicklung der Mensch, der sich darum kümmert, dass das fertigzustellende Projekt, das Produkt, den gestellten Anforderungen gerecht wird. Das konkrete Produkt, das Frau Schrauf betreut, ist eine Datenanalyseplattform, die hilft, Nachhaltigkeitsparameter zu bewerten. Sowohl agile Entwicklung als auch Datenanalyse sind in der Autoindustrie zentral wichtig geworden und diese Entwicklungen werden anhalten.

Was ist der Kern des Jobs?

Mein Team und ich haben eine Plattform mit hochwertigen Daten entwickelt, die Emissions-, Energie- & Verbrauchswerte mit technischen und wirtschaftlichen Kennzahlen kombiniert und damit die Steuerung von Nachhaltigkeitsprojekten erheblich vereinfacht.

Was sind die typischen Aufgaben darin?

Als Product Owner Advanced Analytics arbeite ich unter anderem daran, Nachhaltigkeitsprojekte mithilfe von Datenmodellen effizient und zielgerichtet zu steuern. Wir unterstützen die Fachbereiche dabei, Transparenz in ihre Prozesse zu bringen, und das über den gesamten Produktlebenszyklus eines Fahrzeugs. Mit der Analyse von Daten und Informationen gewinnen wir beispielsweise aussagekräftige Erkenntnisse, können Muster identifizieren und Trends ableiten. Dabei verwenden wir statistisch-mathematische Methoden, um aus Rohdaten für uns besonders wertvolle – gern als Diamanten bezeichnete – Daten zu schaffen.

Worin besteht die Besonderheit des Jobs?

Die Verbindung von Nachhaltigkeit und IT. Unser Unternehmen hat sich vorgenommen, dass wir unsere Fahrzeuge und alles, was dazu gehört, immer nachhaltiger gestalten. In einem unserer Produkte realisieren wir den Service, der den CO₂-Fußabdruck unserer Produkte ermittelt. Ohne Analytics gäbe es den Service nicht und damit verbunden keinen Überblick und somit auch deutlich weniger Möglichkeiten, unsere Fortschritte zu messen.

Was bedeutet die Stelle im Mercedes-Benz-Konzern?

Unser Zwischenziel ist es, im Vergleich zu 2020, die CO₂-Emissionen pro Pkw in der Neufahrzeugflotte über den gesamten Lebenszyklus hinweg bis zum Ende dieses Jahrzehnts mindestens zu halbieren. Dieses CO₂-Reduktionsziel ist ehrgeizig. Wie lässt es sich effizient und über alle Bereiche hinweg umsetzen? Wie werden die Fortschritte innerhalb der einzelnen Baureihen nachvollziehbar? Diese Antworten liefern wir unter anderem mit einem eigens entwickelten CO₂-Berechnungs- und Ressourcen-Analysetool, das Transparenz bis zur letzten Schraube schafft.

Das Projektfahrzeug EQXX zeigte nicht nur die schon heute mögliche Effizienz, sondern auch verschiedene Nachhaltigkeits-Ansätze, zum Beispiel bei Materialien im Innenraum. (Bild: Mercedes-Benz)

Wie bist du in diesen Job gekommen?

I <3 data, proofs and strategy.

Welche Ausbildung(en) brauchen Leute, die sich für den Job interessieren?

Der Product Owner Advanced Analytics ist ein Sherlock Holmes in der Prozesswelt, mit dem Ziel, aus einer großen Menge an Daten verwertbare Informationen zu erzeugen, um neue Geschäftsideen anzuregen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht man zum einen Eigenschaften wie Beharrlichkeit und Tatkraft, aber auch eine gehörige Portion Neugierde, Bindungsfähigkeit sowie Organisationsgeschick und die Fähigkeit, in Teams eine produktive Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Schließlich sollte man ein exzellenter Problemlöser und gleichzeitig Wertmaximierer sein.

Analytics bedient sich mathematisch-statistischer Methoden und für große Datenmengen verwenden wir eine auf Apache Spark basierte Analyseplattform in der Cloud. Dazu kommt, dass wir Services für Mercedes-Benz entwickeln, sprich: Interesse an deutscher Ingenieurskunst und den damit einhergehenden Regularien sind ebenso wichtig.

Ich selbst habe den Bachelor of Science in Mathematik und den Master of Science in Data Science and Business Analytics. Zudem habe ich den PSPO I (Zertifiziert durch Scrum.org).

Welche Interessen sollte man haben, um den Job motiviert machen zu können?

Neben Zahlen, Daten und Fakten und der Mathematik, die für mich einfach die Basis meines Berufes bilden, sollte man sich definitiv für unsere Produkte interessieren. Zudem braucht man ein großes Interesse daran, verstehen zu wollen, wie Dinge funktionieren. Weitere wichtige Zutaten sind Offenheit und Agilität sowie die Freude an der Arbeit mit Menschen.

Vervollständige den Satz für Interessierte an diesem Job: "Um hier seinen Platz zu finden, brauchst du ..."

… Biss und eine starke Bindung zum Unternehmen sowie zu den Entwicklungsteams.

