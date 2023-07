Jobs in der Autoindustrie: Produktmanager Digital Vehicle Sales

Die Autoindustrie und auch ihre Zulieferer befinden sich mitten in einem disruptiven Wandel. Allein schon der Wechsel vom Verbrennungs- auf den Elektromotor wird eine der Schlüsselindustrien fundamental verändern, auch und gerade in der Arbeitswelt. Zahlreiche Jobs werden entfallen, gleichzeitig neue entstehen und viele sich verändern. In einem Themenschwerpunkt wollen wir Arbeitsplätze in der Autoindustrie und ihren Zulieferern beleuchten, die es vor ein paar Jahren in dieser Form noch nicht gab, aber in den nächsten zehn Jahren an Bedeutung zunehmen werden. Firmen werden sich, noch stärker als aktuell schon, auf die Suche nach entsprechend ausgebildeten Mitarbeitern machen. Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt dürften exzellent sein.

Über viele Jahrzehnte verlief der Verkauf von Neuwagen im Wesentlichen klassisch über die Händler. Doch auch hier ändern sich die Zeiten, die Digitalisierung verschiebt die Rolle der Autohäuser. Benedikt Köder erzählt hier von seiner Arbeit an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und IT bei Mercedes-Benz: dem digitalen Verkauf von Fahrzeugen. Er muss folglich in beiden Welten trittfest agieren.

Was ist der Kern des Jobs?

Als Produkt Manager Digital Vehicle Sales gestalte ich das Kundenerlebnis aktiv mit und bin, mit Unterstützung entsprechender digitaler Produkte, für die Digitalisierung unserer Neufahrzeugverkäufe im Onlinestore verantwortlich.

Was sind die typischen Aufgaben darin?

Als Produkt Manager gehört die Koordination zwischen den am Verkauf unserer Produkte beteiligten Unternehmensbereichen (wie Business und IT) zu meinen Hauptaufgaben. Zu den typischen Tätigkeiten gehört es etwa, Anforderungen an ein Produkt zu ermitteln und mit allen beteiligten Akteuren im Unternehmen abzustimmen. Darauf basierend wird dann eine entsprechende Produktvision entwickelt, aus der die Produktziele abgeleitet werden. Diese brechen wir in konkrete Features herunter und übergeben sie an das Entwicklungsteam. Wichtige Aufgaben sind natürlich auch die Analysen der Kundenbedürfnisse, von Wettbewerbern und dem Markt. Am Ende muss das Produkt funktionieren, in unsere Unternehmensstrategie passen und unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten.

Worin besteht die Besonderheit des Jobs?

Für mich persönlich besteht die Besonderheit darin, ganz nah am Endkunden zu sein. Wir bauen Produkte, die direkt von unseren Kunden genutzt werden und nehmen damit eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Online-Kundenerlebnisses ein. Wir in der IT treiben die Entwicklung hin zu einem digitalen Vertrieb aktiv mit. Im digitalen Zeitalter erwarten unsere Kunden, überall und jederzeit online mit Mercedes-Benz interagieren zu können. Und hierzu trage ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei.

Was bedeutet die Stelle im Mercedes-Benz-Konzern?

Ein Produktmanager Digital Vehicle Sales vereint die Welten von IT und Vertrieb. Beide gehen hier Hand in Hand. Die Stelle bringt die unterschiedlichen Kompetenzen zusammen, sodass gemeinsam begehrenswerte und technisch umsetzbare Produkte entwickelt werden können.

Wie bist du in diesen Job gekommen?

Ich habe mich stets für die digitale Transformation unseres Unternehmens interessiert und wollte diese aktiv mitgestalten. Mein jetziger Heimatbereich, Digital Vehicle Sales, beschäftigt sich mit der Digitalisierung des Vertriebs. Das heißt, wir verändern die Art und Weise, wie unsere Fahrzeuge und Services vertrieben werden. Damit tragen wir einen großen Teil zur digitalen Transformation bei. Als hier intern eine Stelle als Produkt Manager ausgeschrieben war, habe ich mich sofort darauf beworben.

Welche Ausbildung(en) brauchen Leute, die sich für den Job interessieren?

Bestenfalls hat man während der Ausbildung fundiertes Wissen in den Bereichen BWL und IT gesammelt, denn beides ist wichtig, um die Brücke im Alltag zu bauen. Jedoch bietet Mercedes-Benz viele Möglichkeiten, sich On-the-Job weiterzubilden, um den Job auch mit anderen Ausbildungen erfolgreich gestalten zu können. Dazu gehört auch, dass wir kontinuierlich in agilen Arbeitsmethoden und -modellen wie beispielsweise SAFe (Scaled Agile Framework) weitergebildet werden.

Welche Interessen sollte man haben, um den Job motiviert machen zu können?

Wir verändern Prozesse, die so Jahrzehnte Bestand hatten, und entwickeln diese für die digitale Welt weiter. Daher sollte man den Status quo stetig hinterfragen wollen. Man sollte sich für Digitalisierung und digitale Produkte interessieren und eine entsprechend hohe technische Affinität mitbringen. Zudem steht bei uns der Kunde im Mittelpunkt, weshalb ein ausgeprägtes Interesse an den Kundenbedürfnissen unabdingbar ist.

Vervollständige den Satz für Interessierte an diesem Job: "Um hier seinen Platz zu finden, brauchst du ...“

... einen Willen, zu gestalten, Kundenorientierung, Überzeugungskraft und selbstverständlich eine stark ausgeprägte Teamfähigkeit.

