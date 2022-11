KI-Bildgeneratoren: Was sie können und wie man sie einsetzt

Wann immer Ihnen der Sinn nach einem Gemälde, einer Grafik oder einem Foto steht: Rufen Sie die Website beta.dreamstudio.ai auf und beschreiben Sie dort das Motiv sowie den Stil mit einem kurzen Text, zum Beispiel "a fox astronaut with the cosmos reflecting on the glass of his helmet dreaming of the stars". Sofort setzt sich ein Künstler an seine Staffelei und malt das Bild für Sie. Innerhalb von ein paar Sekunden sehen Sie das Ergebnis.

Natürlich handelt es sich nicht um ein Kollektiv aus menschlichen Kreativen, sondern um einen virtuellen Künstler namens Stable Diffusion. Die KI hat gelernt, wie Rembrandt, Van Gogh, Dalí und Dutzende andere alte Meister zu malen und beherrscht noch Hunderte weiterer Stile. Sie entwirft Illustrationen, die von denen erfahrener Grafiker nicht zu unterscheiden sind, Comic-artige Szenen sowie "Fotos" von Orten und Ereignissen, die es nicht gibt und auch nie gegeben hat.

Stable Diffusion ist nur ein Beispiel für eine ganze Klasse an KI-Modellen, die sich auf Text-zu-Bild-Konversion verstehen. Bei etlichen Onlinediensten kommen solche Modelle bereits zum Einsatz. Dieser Artikel stellt Ihnen das spannende und zugleich sehr unterhaltsame Thema der KI-Bildgeneratoren vor.

So stellt sich Stable Diffusion "a fox astronaut with the cosmos reflecting on the glass of his helmet dreaming of the stars" vor.

Bei Stable Diffusion und Konsorten handelt es sich streng genommen jeweils nicht um eine einzelne KI. Stattdessen haben die Entwickler es geschafft, mehrere spezialisierte neuronale Netze sinnvoll zusammenspielen zu lassen. In einem weiteren Artikel erklären wir den Prozess, in dem die Systeme Bilder erzeugen, im Detail.