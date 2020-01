Inhaltsverzeichnis KI: Intelligente Bildung für Chinas Kinder Besuch in einem KI-Lernzentrum in China

Lern-Konzept: Wissen durch Wissenspunkte erlangen Schneller und früher lernen Artikel in Technology Review 1/2020 lesen

Zhou Yi war wirklich schlecht in Mathe. So schlecht, dass er Gefahr lief, den Schulabschluss nicht zu schaffen. Dann kam eine Firma namens Squirrel AI an seine Schule in Hangzhou und versprach eine besondere Form der Nachhilfe. Statt eines menschlichen Lehrers würde ein KI-Algorithmus seine Lektionen betreuen. Zhou Yi probierte es aus, und bis zum Ende des Semesters stiegen seine Testergebnisse von 50 auf 62,5 Prozent der zu erreichenden Punkte. Zwei Jahre später erreichte er bei seiner Abschlussprüfung 85 Prozent.

Experten sind sich einig, dass KI im Bildungswesen des 21. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielen wird. Sowohl die Chan Zuckerberg Initiative als auch die Bill & Melinda Gates Foundation sehen darin ein investitionswürdiges Instrument.

Aber in welcher Form? Während westliche Akademiker noch darüber grübeln, macht China einfach. In den letzten Jahren sind die Investitionen des Landes in KI-gestütztes Lehren und Lernen explodiert. Technologieriesen, Start-ups und etablierte Bildungseinrichtungen sind auf den Zug aufgesprungen. Zehn Millionen Schüler nutzen heute eine Form der KI. Chinas Schulen sind das weltweit größte Experimentierfeld zur KI im Bildungsbereich. Was dort passiert, dürfte für andere Regionen zum Vorbild werden.