KI in Europa: "Wir werden immer noch als die Nerds angesehen"

Kristian Kersting ist Professor für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der TU Darmstadt sowie Mitbegründer und wissenschaftlicher Co-Direktor des Forschungszentrums hessian.AI. Mit seiner Kolumne in der Welt am Sonntag mischt er sich zudem immer wieder in die öffentliche Debatte um KI-Forschung ein.

Herr Kersting, wir sehen eine riesige Aufregung um ChatGPT. Wir haben Bing mit GPT-4. Wenn Sie das sehen, sind Sie als deutscher KI-Forscher manchmal ein bisschen frustriert?

Ich freue mich eigentlich über ChatGPT, weil wir jetzt alle wieder über KI und nicht nur über Digitalisierung reden. Was mich aber dabei aufregt, ist, dass selbst bei vielen immer noch nicht das Interesse geweckt ist, sondern immer noch so eine German Angst vorherrscht.