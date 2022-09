Inhaltsverzeichnis KI und Bewusstsein: Vor welchen Dingen hast du Angst, LaMDA? Sprache und Denken Sein oder Nichtsein Meditation Artikel in MIT Technology Review 6/2022 lesen

Schon der Computerpionier Alan Turing war sich sicher: Menschliches Denken sei im Grunde genommen nichts anderes als das, was ein Computer mache, wenn er Daten verknüpfe. Wenn die Maschinen so geschickt sind, dass wir sie in einem Gespräch nicht mehr von Menschen unterscheiden könnten, müsste man sie dann nicht als "intelligent" bezeichnen, fragte er in den 1950er-Jahren. Auch wenn dieser "Turing-Test" mittlerweile als überholt gilt, die Diskussion um Bewusstsein und "echte" Intelligenz von KI-Systemen ist seitdem nicht wieder verstummt.

Im Gegenteil: Durch die enormen technischen Fortschritte in den vergangenen Jahren – vor allem bei Verfahren des maschinellen Lernens wie dem Deep Learning – erhielt die Debatte neuen Antrieb. Wenn künstliche neuronale Netze nur groß und komplex genug wären, so die Idee, könnten sie vielleicht wirklich so etwas wie Bewusstsein oder Verständnis entwickeln.

Im Juni veröffentlichte die Washington Post einen Artikel mit dem Titel "The Google engineer who thinks its AI has come alive". Der Text erzählt von Blake Lemoine, der sich einige Monate mit der Google-KI LaMDA beschäftigt hat. LaMDA steht für Language Model for Dialog Applications. Es ist ein Large Language Model (LLM), das speziell für offene Dialoge entwickelt wurde.