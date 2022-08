Künstliche Intelligenz zwischen Hype und Dämon

In c’t 17/2022 prüfen wir, was Künstliche Intelligenz heute tatsächlich leistet. Wir stellen Apps und Gadgets für den Urlaub vor und testen Fahrradnavis, damit Sie nie mehr Umwege fahren. Ebenfalls im Test: Energiekostenmessegeräten, mit denen Sie Energiefresser im Haushalt aufspüren, Web-Whiteboards für digitale Meetings und Wechselrichter für Balkonkraftwerke. Auch wie das James-Web-Weltraumteleskop funktioniert, erfahren Sie in der aktuellen c‘t.