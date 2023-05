Katja Diehl, warum ist Mobilität ohne Auto in Deutschland so schwer vorstellbar?

Der heutige Gast ist Katja Diehl. Sie ist Autorin, Podcastern und Verkehrswende-Aktivistin. Diehl hat an der Uni Osnabrück Literaturwissenschaften, Medien und Soziologie studiert. Später war sie als Redakteurin bei der Deutschen Presse-Agentur tätig. Anschließend wechselte sie in die Unternehmenskommunikation mit einem Volontariat bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück.

Der weitere berufliche Werdegang führte sie in zuletzt leitenden Funktionen über Hellmann Worldwide Logistics, die Stadtwerke Osnabrück und die NordWestBahn. In dieser Zeit sammelte Diehl viel Expertise in Sachen Mobilität und Logistik, die sie seit 2017 als Beraterin für die Mobilitätswende einsetzt. Sie ist unter anderem Beirätin der österreichischen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Herrmann.

Wie die Mobilität der Zukunft aussehen soll

Diehl hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel "Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt". Darin setzt sie sich damit auseinander, wie die Zukunft der Mobilität aussehen könnte. In ihrer Vorstellung können die Menschen Auto fahren, so sie es denn wollen, sie müssen es aber nicht mehr – denn es gibt attraktive Alternativen.

Diehl trägt ihre Thesen sehr direkt und selbstbewusst vor, etwa im Februar dieses Jahres in der Talkshow bei Anne Will. Anschließend wurde sie mit offener Feindschaft im Netz konfrontiert. Diverse Morddrohungen, Shitstorms von rechts und von links – im März ist Diehl durch die Hölle gegangen.

Im Gespräch mit ihr war mir wichtig, ihre Ideen besser zu verstehen und wo sie herkommen. Sie erklärt, dass sie etwa mitnichten "Auto-Hasserin" ist und wie ihre Vision einer inklusiven, sozial- und klimagerechten Mobilitätswende aussieht. Wir haben darüber gesprochen, was genau sie nach der Anne-Will-Sendung erlebt hat. Sie erzählt sehr offen über ihre Erlebnisse. Das war mich wichtig, um zu zeigen, wie schwierig es hierzulande ist, solche Positionen bezüglich der Mobilitätswende offensiv in der Öffentlichkeit zu vertreten – vor allem als Frau.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Unscripted erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und eines der drei Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

