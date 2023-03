Keine klassische Hochzeit: Paar heiratet im Metaverse – gesponsert von Taco Bell

Vergangenen Monat haben Sheel Mohnot und Amruta Godbole geheiratet. Es handelte sich jedoch um keine gewöhnliche Hochzeit. Die beiden haben sich auf der virtuellen Plattform Decentraland das Ja-Wort gegeben – und sich dabei von der Fast-Food-Kette Taco Bell sponsern lassen.

"Es ist verrückt und definitiv nicht das, was wir im Sinn hatten", sagt Mohnot. Aber sie wollten eben auch keine klassische Hochzeit. Mohnot ist ein großer Fan von Taco Bell, und so nahm das Paar an einem Wettbewerb teil, bei dem das Unternehmen die technischen Aspekte einer virtuellen Hochzeit bezahlen sollte – die Avatare, die Produktion und vieles mehr. Sie haben gewonnen und erhielten eine kostenlose Hochzeit geschenkt. Im Gegenzug hat das Unternehmen seine Marke überall platziert.

Für Taco Bell war die Aktion nicht nur eine Marketingmöglichkeit, sondern auch eine Reaktion auf die Wünsche seiner Fans. In der Kapelle der Taco Bell Cantina in Las Vegas haben bisher 800 Paare geheiratet und es gab bereits virtuelle Nachahmer. "Taco Bell sah, wie Fans der Marke im Metaversum interagierten und beschloss, sie im wahrsten Sinne des Wortes dort zu treffen, wo sie waren", sagt ein Sprecher. Für das Hochzeitspaar mit indischen Wurzeln bedeutete das tanzende Hot-Sauce-Pakete, eine Tanzfläche im Taco-Bell-Stil, einen virtuellen Turban für Mohnot und überall die violetten Glocken des Firmenlogos.

Virtuelle Welt: Dinge, die bei normalen Hochzeiten nicht möglich sind

Wenn man über das auffällige Branding hinwegsieht – ein Kompromiss, den einige Paare bereit sind, für die Hilfe des Unternehmens beim Aufbau und der Anpassung einer digitalen Plattform einzugehen – ermöglichen virtuelle Hochzeiten Dinge, die bei normalen Hochzeiten nicht möglich sind. Zum Beispiel ritt Mohnot in Avatarform auf einem Elefanten in die Zeremonie für sein Baraat, eine indische Prozession vor der Hochzeit für den Bräutigam. Das wäre bei einer persönlichen Feier viel schwieriger zu arrangieren. Vor allem in San Francisco, wo die beiden leben.

Die Hochzeit von Sheel Mohnot und Amruta Godbole im Metaversum von Taco Bell. (Quelle: Taco Bell)

Die technische Umsetzung war allerdings nicht ganz so einfach. Mohnot und Godbole, die beide in der Techbranche arbeiten, mussten einen Livestream von sich selbst auf YouTube einrichten, um die rechtliche Anforderung zu erfüllen, dass ihre echten Gesichter zu sehen sein müssen. Das liegt daran, dass in den USA einige Gerichtsbarkeiten, darunter Utah, wo ihr Trauredner ansässig war, Ferntrauungen nur dann als rechtsverbindlich anerkennen, wenn die Teilnehmer auf Video zu sehen sind.

Die Nachfrage nach virtuellen Hochzeiten ist groß

Für viele Paare dürfte das schon zu viel Aufwand sein. Die Pandemie hatte einen dringenden Bedarf an virtuellen Hochzeiten geschaffen, aber die traditionellen, persönlichen Zeremonien haben sich im vergangenen Jahr wieder durchgesetzt. Nach Angaben der Handelsgruppe Wedding Report wurden im Jahr 2022 rund 2,5 Millionen Hochzeiten abgehalten, gegenüber 1,3 Millionen im Jahr 2020.

Warum sollte man überhaupt im Metaversum heiraten? Einige sind von den niedrigeren Kosten angezogen, sagt Klaus Bandisch, der den Hochzeitsveranstalter Just Maui Weddings auf Hawaii leitet. Er sagt, dass sein Unternehmen, das Hochzeiten sowohl in der realen als auch virtuellen Welt organisiert, mehrere Monate im Voraus für Zeremonien im Metaverse ausgebucht sei.

"Wir haben 120 Menschen in Bereitschaft und führen mindestens zwei Metaverse-Hochzeiten pro Woche durch", sagt Bandisch. "Ein Paket zur Erneuerung des Eheversprechens kostet rund 1.000 US-Dollar, und wenn das Paar Avatare haben möchte, berechnen wir 300 Dollar pro Person." Das ist sehr erschwinglich im Vergleich zu einer traditionellen Hochzeit in den USA, für die laut der Hochzeitszeitschrift The Knot im Jahr 2022 durchschnittlich 30.000 US-Dollar fällig wurden.

Noch günstiger wird es natürlich, wenn die Trauung von einer Marke gesponsert wird. Mohnot und Godbole sind bei weitem nicht das einzige Paar, das dies entdeckt hat. Die Plattform Virbela veranstaltete im Jahr 2021 eine virtuelle Zeremonie für zwei Mitarbeiter, Dave und Traci Gagnon. Ein anderes Paar ließ seine Zeremonie zur Erneuerung des Eheversprechens von der Rose Law Group sponsern, einer Anwaltskanzlei mit einem Büro im Metaversum. Und ein drittes Paar in Indien hat eine Reihe von Sponsoren für seine Metaverse-Hochzeit gefunden, darunter Coca-Cola.

Die Vor- und Nachteile von Metaverse-Hochzeiten

Metaverse-Hochzeiten ermöglichen es, dass Angehörige daran teilnehmen können, ohne lange Reisen auf sich nehmen zu müssen. Für Traci Gagnon war es ein besonders emotionaler Teil ihrer virtuellen Hochzeit, dass eine Freundin, die an Krebs im Endstadium litt und nicht reisen konnte, sie zum Altar führte. "Sie hat die ganze Nacht getanzt", sagt sie. "Es war so lustig und schön."

Ein klarer Nachteil von Metaversen-Hochzeiten ist jedoch ihr Mangel an, nun ja ... Realismus. Hochzeiten sind sehr sinnliche Erfahrungen; der Duft der Blumen, der Klang der Musik, die Umarmungen und Küsse, das Lachen und die Tränen. Vieles davon lässt sich in einer virtuellen Umgebung nicht aufgreifen. Infolgedessen kann sich eine Hochzeit im Metaversum weniger wie eine Hochzeit und mehr wie ein interaktives Videospiel anfühlen.

Die Paare hingegen sagen, dass der Nachteil des mangelnden physischen Erlebnisses durch die Anwesenheit ihrer Lieben aufgewogen wird. Traci Gagnon erwähnte das überwältigende Gefühl der Verbundenheit mit ihren Gästen, trotz der Tatsache, dass sie nicht denselben physischen Raum teilten.

Sogar die ablenkenden Aspekte der virtuellen Realität waren für Godbole und Mohnot reizvoll. "Ein Kind rannte während der Zeremonie über den Bildschirm, was voll in Ordnung war", sagt Godbole. "Es war interaktiver als eine normale Hochzeit, bei der man schweigend dasitzt und nichts passiert. In diesem Fall konnte man gleichzeitig seine eigenen Emotionen durch seinen Avatar ausdrücken und musste nichts unterbrechen."

Doch es bleibt die Frage: Fühlt man sich wirklich verheiratet, nachdem die virtuellen Avatare das Eheversprechen abgelegt und sich geküsst haben? Mohnot und Godbole sagten, sie seien von der Intensität ihrer Gefühle nach ihrer virtuellen Zeremonie überrascht gewesen. "Ich dachte, es würde sich um eine lustige, zufällige Sache handeln, die wir unserer Liste einzigartiger Erfahrungen hinzufügen könnten", sagt Godbole. "Aber es war viel realer, als ich es erwartet hatte."

(jle)