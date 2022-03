Inhaltsverzeichnis Wie sich das Kino gegen die Streaming-Konkurrenz wehrt "Die junge Generation haben wir verloren" Zaghafte Streaming-Versuche Events sorgen für vollere Kinos Artikel in MIT Technology Review 1/2022 lesen

Der exklusive Kinostart des Superheldinnen-Epos Black Widow war für Mai 2020 geplant. Doch nach mehreren pandemiebedingten Verschiebungen entschloss sich Distributor Disney dazu, den Marvel-Blockbuster am 9. Juli 2021 gleichzeitig in den Kinos und auf der frischgebackenen Streaming-Plattform Disney Plus zu zeigen – dort zu einer Premium-Gebühr von 30 Dollar. So spielte Black Widow 367 Millionen Dollar in den Kinos sowie 125 Millionen Dollar im Streaming ein.

Hauptdarstellerin Scarlett Johansson reichte das nicht. Sie verklagte Disney auf eine Ausgleichszahlung von 50 Millionen Dollar. Disney habe den Kinostart sabotiert, um den eigenen Streamingdienst zu promoten. Dadurch seien ihr potenzielle Boni in Millionenhöhe entgangen. Disney einigte sich daraufhin mit Johansson auf einen Vergleich und kündigte die Rückkehr zu einer 45-tägigen exklusiven Kino-Vermarktung an.

Dahinter steht ein lange schwelendes Problem: Seit Jahrzehnten nimmt die Gesamtzahl der Kinozuschauer in Europa und Nordamerika ab. Seinen Höhepunkt erlebte das deutsche Kino in den 1960er-Jahren. Durch Preiserhöhungen und Multiplex-Kinos konnte die Branche ihren Gesamtumsatz bisher zwar weitgehend konstant halten, und auch der Kino-Boom in Asien half, den Abwärtstrend zu bremsen. Doch Corona brachte dieses trügerische Gleichgewicht ins Wanken. Die Umsätze brachen um rund 70 Prozent ein. In Deutschland und den USA gelang es noch, nicht zuletzt dank großzügiger staatlicher Hilfen, Schließungen zumindest bei kleineren Kinos weitgehend zu vermeiden. Doch der mit rund 10.000 Kinos weltgrößte Betreiber AMC hielt sich nur mit Überbrückungskrediten über Wasser und steht womöglich vor dem Konkurs. Anderen Ketten geht es ähnlich.