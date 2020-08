Reon Pocket nennt sich eine Klimaanlage fürs Hemd, die per App kontrolliert wird. Das Gerät wird an einem mitgelieferten Unterhemd befestigt und soll beim Tragen nicht zu sehr auffallen. Mittels Peltier-Effekt, bei dem Strom zur Erzeugung einer Temperaturdifferenz verwendet wird, kühlt das Gerät die Temperatur am Rücken um bis zu fünf Grad herunter.

Dazu muss der Reon Pocket mit dem Körper in Verbindung stehen, was zwei Sensoren überwachen. Bei Bedarf kann das Gerät auch heizen. Integriert ist ein kleiner Ventilator, der die gekühlte oder erwärmte Luft auf die Haut pustet.

Der Akku ist per USB aufladbar und läuft bis zu vier Stunden am Stück. Das Gerät ist bisher nur in Japan erhältlich und muss auf eigene Faust importiert werden.

Produkt: Reon Pocket

Hersteller: Sony

Preis: rund 120 Euro

(bsc)