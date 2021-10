Klimaticket: Für 1095 Euro ein Jahr lang mit Bus und Bahn durch Österreich

In Österreich gibt es seit dem heutigen dortigen Nationalfeiertag das "Klimaticket Ö". Für 1095 Euro können die Besitzer des Tickets alle Busse, Straßenbahnen und den regionalen wie überregionalen Schienenverkehr in dem Land ein Jahr lang frei benutzen.

Wer das Ticket bis zum 31. Oktober kauft, zahlt als früher Vogel 949 Euro. Für Menschen im Alter bis zu 25 und ab 64 Jahre sowie für Menschen mit Behinderung kostet das Klimaticket 821 Euro, für Frühbucher 699 Euro. Gekauft werden kann das Ticket auf klimaticket.at, bei allen Ticketschaltern der ÖBB und der Westbahn sowie bei allen Schaltern der Verbünde, die entsprechende Verträge abgeschlossen haben.

Gegen einen einmaligen Familienaufschlag von 110 Euro reisen bis zu vier Kinder zwischen 6 und 15 Jahren kostenlos mit den Karteninhabern. Reisen die Kinder alleine, brauchen sie einen gültigen Fahrausweis vom jeweiligen Verkehrsunternehmen. Kinder von 0 bis 5 Jahren reisen wie bisher kostenlos.

Hunderte Euro Ersparnis

Das landesweit gültige Ticket wird nach Angaben des österreichischen Verkehrsministeriums seit 15 Jahren überlegt. Mitte August dieses Jahres waren endlich "die finanziellen Mittel gesichert, alle gesetzlichen Grundlagen geschaffen und die notwendigen Verträge mit den Bundesländern, Verkehrsverbünden und Bahnunternehmen verhandelt". Ministerin Leonore Gewessler von den Grünen, die neben dem Verkehr in Österreich auch für den Klimaschutz zuständig ist, bezeichnet das Klimaticket als eine Revolution für den öffentlichen Verkehr. "Noch nie war Öffi-Fahren so einfach und so günstig." Allerdings war sie für ein gestaffeltes Ticket für ein, zwei oder alle Bundesländer eingetreten, daraus wurde offenbar nichts.

Auf ihrer Ministeriums-Website rechnet Gewessler vor, dass eine Pendlerin, die bisher eine Verbundsjahreskarte und eine ÖBB-Karte nutzte sowie die Wiener Linien pro Jahr 1648 Euro zahlen musste. Mit den Einführungsrabatten soll sie nun auf 961 Euro kommen.

Vergleichbar mit dem landesweit geltenden Klimaticket in Österreich ist hierzulande die Bahncard 100 der Deutschen Bahn. Sie kostet für die 2. Klasse zurzeit 4027 Euro und gilt für alle Zugverbindungen innerhalb Deutschlands auch für die meisten Regionalverkehre sowie Straßen-, S- und U-Bahnen sowie Busse des ÖPNV. Besondere Jugend- oder Studierendentarife gibt es nicht. Ab dem 12. Dezember kostet die Bahncard 100 2. Klasse 4144 Euro. Allerdings ist das deutsche Bahnnetz wesentlich größer als das österreichische.

(anw)