Kreislaufwirtschaft: Neue Strategien für die zirkuläre Wirtschaft

Für einzelne Sektoren gibt es bereits Vorschriften, nach denen Produkte umweltfreundlicher, wiederverwendbar und reparier- und nachrüstbar sein sollen. Doch nun hat die EU-Kommission den Rahmen dazu weiter gefasst und ein Gesetzespaket geschnürt, damit nachhaltige Produkte aller Art auf dem EU-Markt besser umgesetzt werden können.

Einen Weg in die Nachhaltigkeit geht etwa die "NochMall" in Berlin-Reinickendorf. Jede Gitterbox, jede Europalette, jede Holzfaserplatte in der Einrichtung verbreitet die gleiche Botschaft: Kreislaufwirtschaft ist hip. Das Gebrauchtwarenhaus will mehr sein als ein gewöhnliches Second-Hand-Kaufhaus – nämlich ein Schaufenster für alles, was mit Wiederverwendung zu tun hat. "Wir wollen die Mitte der Gesellschaft erreichen", sagt Geschäftsführer Frieder Söling. Dazu beitragen sollen viel Licht, viel Platz und viel Holz sowie regelmäßige Workshops, Repaircafés, Lesungen, Auktionen und Ausstellungen.

Dieser Beitrag stammt aus Ausgabe 2/2022 der MIT Technology Review.

Im ehemaligen Teppichlager im Berliner Norden findet man nicht nur frischen Cappuccino aus nachhaltigem Kaffee, sondern auch kubikmeterweise Stofftiere für einen Euro pro Stück, museumsreife Kinderwagen für moderate zweistellige Beträge oder ein modernes Cembalo für 900 Euro. Und eine Ecke ist ganz den Berliner Upcycling-Start-ups gewidmet: Hüte und Mützen aus ehemaligen Kaffeesäcken oder Hemden aus Jersey-Bettwäsche.

Ebenso ungewöhnlich wie das Sortiment ist auch der Träger dieses 2020 eröffneten Anti-Konsumtempels: die Berliner Stadtreinigung (BSR). Dass diese es nicht mehr als ihre alleinige Aufgabe betrachtet, den Bürgern ihren Abfall möglichst geräuschlos vom Hals zu schaffen, ist symptomatisch für das neu erwachte Interesse an der Kreislaufwirtschaft. Erstmals taucht der Begriff nun auch in einem Koalitionsvertrag auf: "Wir fördern die Kreislaufwirtschaft als effektiven Klima- und Ressourcenschutz, Chance für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsplätze", heißt es dort. Dazu wollen die Koalitionäre unter anderem abfallrechtliche Vorgaben überprüfen, digitale Produktpässe einführen, Qualitätsstandards und Mindestquoten für Rezyklate festsetzen. Die EU hat im Rahmen ihres Green Deal Ähnliches angekündigt.

Von zwei Seiten in die Zange genommen

Die alte "Linear"-Wirtschaft (Rohstoffe rein, Abfälle raus) wird derzeit von zwei Seiten in die Zange genommen: Zum einen wird immer deutlicher, wie stark der Rohstoffverbrauch die Umwelt und das Klima belastet. Zum anderen wird die Versorgung mit Rohstoffen immer fragiler.

Viel Platz, viel Holz und viel Licht verbreiten in der Berliner „NochMall“ die Botschaft: Kreislaufwirtschaft ist hip. (Bild: Nils Schirmer / Nochmall)

Laut Circularity Gap Report 2021 verursacht der Umgang mit Material rund 70 Prozent aller Treibhausgase, weit mehr als die reine Energieversorgung. Dieser hohe Anteil erklärt sich dadurch, dass eine große Menge der erzeugten Energie direkt oder indirekt in die Herstellung materieller Güter fließe – etwa für den Betrieb von Containerschiffen, Kühlhäusern, Stahlwerken oder Aluminiumhütten. Entsprechend groß sei auch der Hebel einer Kreislaufwirtschaft. Derzeit fließen laut Gap Report nur 8,6 Prozent des von Menschen in Umlauf gebrachten Materials zurück in die Wirtschaft. Eine Verdoppelung dieser Quote würde reichen, den Temperaturanstieg der Welt bis 2032 unter zwei Grad zu drücken.