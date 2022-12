Inhaltsverzeichnis Kubernetes lernen und verstehen, Teil 4: Daten speichern Konfigurationsdateien Variable Umgebung Echte Volumes Redundanter Speicherplatz Raus aus dem Dickicht Artikel in c't 26/2022 lesen

Einfach ist alle Containerei, solange die Software, die im Container steckt, nichts speichern will. Dann ist es egal, wo man die Container startet und ob man sie wegwirft, ersetzt oder klont. "Stateless" heißen solche Anwendungen in der Werbesprache der Cloudanbieter. Der Haken: Nur die wenigsten Anwendungen sind wirklich stateless, fast immer gibt es zur Laufzeit etwas zu speichern oder von der Festplatte zu lesen.

Weil das so ist, haben die Entwickler des Container-Orchestrators Kubernetes für solche Fälle vorgesorgt und sehen Schnittstellen vor, über die Container an Speicherplatz kommen. In einem Cluster aus mehreren Servern kann das schnell kompliziert werden – daher mussten Sie bis zum vierten Teil dieser Reihe für Kubernetes-Einsteiger warten, bis Ihre Pods persistenten Speicher bekommen.

In den ersten drei Beiträgen dieser Reihe haben Sie erfahren, wie Sie einen Cluster einrichten und darauf zugreifen, was es mit Containern und Pods auf sich hat und wie Netzwerkverkehr von innen und außen in die Container kommt. Sind diese Voraussetzungen geschaffen, kann es mit Speicherplatz weitergehen.