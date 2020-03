Inhaltsverzeichnis Künstlerporträt: Holger Bär und die Automatisierung der Malerei Der Neopointillist Eine Frage der Perspektive Austauschbar Artikel in Make Magazin 1/2018 lesen

Holger Bär turnt auf einer Leiter herum und erklärt begeistert, wie seine neueste Erfindung funktionieren soll: "Ein Motor zieht dieses Band hier um zwei Walzen herum, auf denen die Leinwand befestigt ist. Der Maltopf und die Farbpumpe sitzen in einem Wagen, der auf einer Schiene auf dem oberen Scheitelpunkt hin- und herfährt und von dort die Farbpunkte auf die Leinwand bringt." Die neue Malmaschine, die der Wuppertaler Künstler gerade baut, ist riesig und fast so hoch wie das Atelier selbst. Überall stehen und hängen seine Bilder, am Pfeiler in der Mitte des Raums sind Klettergriffe für den Pausensport angebracht, in einer Ecke stehen eine Drehbank und eine Fräse. Nicht gerade das, was man im Atelier eines zeitgenössischen Malers erwarten würde.

"Ich wollte etwas Neues machen", erzählt Bär, der vor rund 25 Jahren Malerei und Philosophie studiert hat. Er experimentierte schon damals mit Digitizern, erfasste Fernsehbilder, druckte diese aus und tupfte sie mit Ölfarbe Pixel für Pixel auf die Leinwand. Als in den 1980ern die ersten Heimcomputer auftauchten, überlegte sich der Künstler, den Entstehungsprozess seiner Bilder zu automatisieren. Maschinen sollten die digitalen Vorlagen Punkt für Punkt auf die Leinwand übertragen, so seine Vision.

Der Neopointillist

"Heute ist das nichts Besonderes mehr, aber damals war das revolutionär", berichtet der Maler, der sich mit seinen "digital paintings" in der Szene nicht nur Freunde machte. "Ich musste viel darüber diskutieren, ob das nun Kunst ist oder nicht – gerade wenn es um Malerei geht, wird immer der handwerkliche Gedanke hinterfragt, und für viele Leute ist das, was ich mache, kein Handwerk mehr." Es gab wütende Briefe an Galerien, die den Untergang des Abendlandes prophezeiten, da Kunst durch Maschinen ersetzt werde. Auf der anderen Seite standen aber viele Kunstinteressierte, Galerien und auch Firmen, die Holger Bär förderten.