Inhaltsverzeichnis Kurzzeitgedächtnis: Wie RAM im Mac funktioniert und macOS Speicher verwaltet Geschichtliches, RAM vs. CPU RAM vs. Speicher Praxis – und was SSDs damit zu tun haben Komprimierung spart Speicher Speicherfresser entdecken Der beste Zeitpunkt, Apps zu beenden Neustart oder nicht – und die Frage, ob ein neuer Mac her muss Artikel in Mac & i 1/2023 lesen

Der Arbeitsspeicher oder RAM (Random Access Memory) ist seit den ersten Computern elementares Bauteil eines jeden Rechners. Die Pioniere stellten schnell fest, dass ein Computergehirn unbedingt ein Kurzzeitgedächtnis benötigt. Der Begriff "Random" (wahlfrei) macht dabei den Unterschied etwa zu Bändern und Lochkarten deutlich, die nur seriell beschrieben und ausgelesen werden können. Beim RAM kann der Prozessor Daten ohne Verzögerung von jeder beliebigen Stelle abfragen. Dieser Vorteil besteht auch in Zeiten von schnellen SSDs, die aufgrund ihrer Architektur immer noch deutlich langsamer arbeiten als RAM.

Stellen Sie sich Arbeitsspeicher wie den Umgang mit Bargeld vor: Ihr Vermögen liegt auf Ihrem Bankkonto. Möchten Sie etwas bezahlen, müssen Sie zunächst Geld vom Konto abheben. Wenn Sie regelmäßig etwa einen Kaffee kaufen, gehen Sie nicht jedes Mal zur Bank. Es ist einfacher, mehr Bargeld abzuheben und bei sich zu tragen. So können Sie schnell auf das Geld in Ihrem Portemonnaie zugreifen. Das ist somit Ihr Arbeitsspeicher für Bargeld. In dieser Analogie ist die Bank der Langzeitspeicher.

kurz & knapp Im Unterschied zu Festspeichern wie SSDs und Festplatten verliert RAM bei Stromverlust alle Daten.

Macs mit Apple-Silicon-Chip gehen ganz anders mit Arbeitsspeicher um als Intel-Macs.

Über die Aktivitätsanzeige lassen sich Speicherengpässe feststellen.

Oft reicht eine andere Arbeitsweise, um notorischen Speichermangel abzuwenden.

Wie der Name bereits andeutet, verwenden Programme Arbeitsspeicher tatsächlich zum Arbeiten, etwa um Daten schnell sortieren oder mit anderen Anwendungen austauschen zu können. Wenn Sie eine Textstelle kopieren, bleibt sie so lange im RAM bestehen, bis die nächste Aufgabe ansteht und den Zwischenspeicher überschreibt.