Inhaltsverzeichnis LNG: Volltanken im Ausland, bitte! Die LNG-Importe der EU erreichten Mitte Januar historische Höchstwerte

Schiff statt Pipeline Geht es ohne das Russengas? Klimaschutz wurde oft als Argument gegen die Terminals vorgebracht. Artikel in MIT Technology Review 3/2022 lesen

Es war eine 180-Grad-Wende. Lange Zeit überwog in Deutschland die Ansicht, ein eigenes Terminal zum Import von Flüssigerdgas (LNG) sei unnötig. Schließlich ist Deutschland per Pipeline gut an Russland angebunden – einerseits über die Ukraine und Belarus, andererseits direkt über Nord Stream 1 und künftig über Nord Stream 2.

Zudem gibt es in Europa bereits 37 LNG-Terminals, 26 davon in der heutigen EU. Aufgrund der gut ausgebauten Gasnetze kann Deutschland auf einige dieser Terminals zurückgreifen – auf jene in Dunkerque, Rotterdam und Zeebrugge zum Beispiel. Diese schienen als Sicherheitsreserve zu reichen. Und so war die Motivation, zusätzlich in ein eigenes LNG-Terminal zu investieren, gering – besonders angesichts des deutschen Ziels, langfristig von den fossilen Energien wegzukommen.

Schon im vergangenen Herbst bekam diese Sichtweise Schrammen. Die Gaslieferungen aus Russland über die Pipelines durch Belarus und die Ukraine gingen zurück. Der Zusammenhang mit den politischen Konflikten in dieser Weltregion lag auf der Hand – erst recht als sich die Situation im Januar zuspitzte. So kam es, dass Polen zeitweise auf dem Umweg über Deutschland versorgt wurde, indem der Gasfluss am deutschen Grenzübergangspunkt Mallnow sich in Richtung Osten umkehrte.